Trajano: Não vejo Dorival dirigindo a seleção na Copa do Mundo

Dorival Jr. não é o nome ideal para comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem, disse o colunista José Trajano no Posse de Bola.

O Dorival é uma situação singular. Ele passa sempre, para mim pelo menos, uma sensação de técnico tampão, provisório.

A seleção não empolga, não atrai o torcedor. Eu acho que estão esperando um momento de dar um pontapé no Dorival e trazer um técnico estrangeiro.

Quem será? Não sei, mas não vejo, não consigo imaginar o Dorival dirigindo o Brasil na Copa do Mundo.

José Trajano

De acordo com o colunista, Dorival decepcionou no cargo após um início promissor e tem falhado em fazer a seleção jogar bem.

O Dorival, nos jogos na Europa, logo de cara, passou a sensação que nós tínhamos um time, agora sim, é o que faltava. Jogou com a Inglaterra, jogou com a Espanha, agora vai.

E, de repente, não era nada disso. Ele começou muito bem e depois foi ladeira abaixo. É uma coisa meio pífia, que não acrescenta.

A gente fica esperando, todo jogo da seleção brasileira a gente cria uma certa expectativa, e falta sempre alguma coisa.

José Trajano

Dorival Jr. estreou na seleção brasileira em março do ano passado e acumula 14 jogos no cargo, com seis vitórias, seis empates e duas derrotas (uma delas em disputa de pênaltis, contra o Uruguai, nas quartas de final da Copa América).

Apesar do aproveitamento de 57%, Dorival começa 2025 com apoio da CBF, mas com sinal de alerta ligado. O Brasil é 5º colocado nas Eliminatórias e ainda não engrenou após a decepção na Copa América.

Arnaldo: Se estivesse no Palmeiras, Endrick hoje seria titular da seleção

Endrick hoje seria o camisa 9 titular da seleção brasileira se tivesse continuado no Palmeiras, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Segundo Arnaldo, a falta de minutagem no Real Madrid se tornou um empecilho para Endrick se firmar na seleção.

Esse trio Rodrygo, Vinícius e Endrick praticamente não foi utilizado no Real Madrid e só será utilizado em caso de uma lesão do Bellingham ou do Mbappé.

Então, na prática, essa ida ao Real Madrid prejudicou o Endrick nesse momento em relação à possibilidade de se estabelecer na seleção.

A gente terminou o ano com o Igor Jesus, que foi o destaque do Botafogo no Brasileiro, como titular. O Endrick poderia ser titular da seleção se ele continuasse no Palmeiras.

Arnaldo Ribeiro

Assista ao comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra