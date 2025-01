Torcedores do Valencia gritaram 'macaco' após expulsão de Vini Jr; veja

Vinicius Junior foi novamente vítima de racismo no Mestalla, estádio do Valencia. Após ser expulso da partida, torcedores do time da casa gritavam 'mono' - macaco em espanhol - enquanto Vini saía de campo, revoltado com a arbitragem.

O que aconteceu

Vini foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo, após o árbitro checar no VAR uma agressão do brasileiro ao goleiro Dimitrievski.

Após a consulta, o árbitro expulsou o camisa 7, que se revoltou e saiu de campo 'carregado' pelo zagueiro Rudiger.

Em um vídeo do ângulo da torcida, próxima à cabine do VAR, é possível ver torcedores entoando o canto de 'mono' em coro, enquanto Vini deixa o gramado.

Até o momento, nenhum dos envolvidos se manifestou sobre mais este caso de racismo sofrido pelo atacante brasileiro, novamente em Valência.

Vini pediu desculpas pela expulsão e agradeceu aos companheiros pela virada com um a menos:

Perdon y gracias equipo!!!!!! ?????????????? -- Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

Apesar da expulsão de Vini, o Real Madrid, que saiu perdendo, conseguiu a virada e venceu por 2 a 1, assumindo a ponta do Campeonato Espanhol.

Veja o momento:

La reacción de Vini Jr a su expulsión #ValenciaVsRealMadrid pic.twitter.com/puGKZ46pMb -- Mireia Roig (@emeroig) January 3, 2025

Mesmo estádio, velhas lembranças

Não foi a primeira vez que Vini Jr. foi vítima de racismo no estádio do Valencia.

Em 2023, o jogo entre Valencia e Real Madrid chegou a ser paralisado após o brasileiro apontar torcedores que o chamaram de macaco.

Na ocasião, o brasileiro também foi expulso. Os torcedores envolvidos no episódio foram condenados a prisão, cerca de um ano após o incidente.

À época, Vini ironizou e disse que "não é futebol, é La Liga", criticando a postura omissa da Liga Espanhol após repetidos casos de racismo direcionados ao brasileiro.

Suspensão pode chegar a 12 jogos

Vinicius Jr pode desfalcar o Real Madrid de quatro a 12 partidas consecutivas pela expulsão contra o Valencia. A punição está prevista no Código Disciplinar da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF).

Agredir o outro, sem causar lesão, tendo como fator determinante do elemento intencional, necessário nesta infração, a circunstância de a ação acontecer com o jogo parado ou a tal distância que seja impossível intervir, será punido com suspensão de quatro a 12 jogos. Trecho do Código Disciplinar da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF)

O atacante é desfalque certo contra o Las Palmas, no dia 19, pelo Espanhol. Uma eventual punição, porém, pode tirar o brasileiro de compromissos pela Copa do Rei e Supercopa da Espanha.