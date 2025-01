Savinho participa de 3 gols da goleada do Manchester City sobre o West Ham por 4 a 1

Com uma atuação decisiva do atacante brasileiro Savinho, o Manchester City iniciou 2025 com um goleada de 4 a 1 sobre o West Ham neste sábado pelo Campeonato Inglês. Foi o segundo triunfo seguido do atual tetracampeão que tenta se recuperar de uma fase terrível.

Antes de vencer o Leicester pela última rodada de 2024, o time de Pep Guardiola acumulava apenas uma vitória, três empates e nove derrotas em suas últimas 13 partidas. O City chegou aos 34 pontos e continua na sexta colocação. Apesar de engatar duas vitórias seguidas, o time de Pep Guardiola está a 11 pontos do líder Liverpool, que ainda joga na rodada. A distância é tão grande que o técnico já disse que a equipe já não tem mais chances de título.

No Etihad Stadium, o Manchester City iniciou a partida tentando pressionar na marcação e abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com participação fundamental de Savinho. Ele avançou pela esquerda e cruzou pelo alto. A zaga cortou de cabeça, mas a bola sobrou para o City. Savinho foi novamente acionado e buscou novo cruzamento. Coufal foi tentar o bloqueio, mas a bola acabou nas redes do West Ham.

O time de Guardiola pressionava a saída de bola do West Ham e conseguia assustar o goleiro Aréola, do West Ham. Os visitantes até se aventuravam ao ataque, mas finalizam sem direção, uma delas com o brasileiro Luvcas Paquetá.

No final do primeiro tempo, Savinho voltou a aparecer de maneira decisiva no segundo gol do Manchester City. Após passar por um marcador, novamente pela esquerda, ele cruzou alto na área do West Ham. O norueguês Haaland, na pequena área, só teve o trabalho de tocar para o gol.

Na segunda etapa, a dupla Savinho-Haaland voltou a funcionar com eficiência. Savinho foi acionado ainda no campo de defesa do City e avançou pela faixa central do campo. Ao perceber a infiltração do atacante norueguês na área, deu uma bela assistência. Diante do goleiro Areola, Haaland só deu uma cavadinha de pé esquerdo. Foi o 16º gol de Haaland, que encosta em Salah (17) na tabela da artilharia do Inglês.

O quarto gol do City surgiu de uma falha na saída de bola do West Ham após cobrança de lateral. A bola sobrou limpa para Kevin de Bruyne, que invadiu a área e tocou para lado, onde Foden só teve o trabalho de tocar para as redes.

O West Ham, 13º do Inglês, conseguiu seu único gol com o atacante alemão Fulkrug, que completou cruzamento de Soucek aos 26 minutos no canto direito do goleiro Ortega.

CHELSEA SÓ EMPATA COM O CRYSTAL PALACE

Em Londres, o Chelsea chegou à quarta rodada sem vencer no Inglês. Após desperdiçar diversas oportunidades, especialmente no primeiro tempo, o time ficou no empate com Crystal Palace em 1 a 1.

O Chelsea tem 36 pontos e deixou de alcançar provisoriamente a terceira colocação - o Nottingham Forest, com 37, só joga na segunda-feira contra o Wolverhampton. O Chelsea abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, após bela jogada de Sancho pela esquerda. Ele conseguiu atrair três marcadores antes de tocar para Palmer, que bateu cruzado e marcou seu 13º no Inglês.

Em vantagem no placar, o Chelsea aproveitou a maior posse de bola (64%) para atacar o goleiro Henderson, mas a pontaria era um problema. Das 8 finalizações no primeiro tempo, apenas o chute de Palmer foi em direção ao gol. No final da primeira etapa, o time da casa conseguiu equilibrar um pouco as ações, mas não criava jogadas de perigo.

Na segunda etapa, o Crystal Palace conseguiu ser mais agressivo e levou perigo ao goleiro Robert Sanchez, do Chelsea. Em uma das marcas do time, as jogadas de bola parada, Chris Richards cabeceou com perigo após cobrança de falta aos 10 minutos, mas o empate só veio aos 38 minutos, em uma jogada de bola corrida. Mateta completou cruzamento de Èze e fez 1 a 1.

O Crystal Palace terminou com menos de 40% de posse de bola, com menos finalizações (11 a 8), mas acertou o gol adversário muito mais vezes. Foram seis tentativas na direção correta, contra apenas uma do Chelsea. O Crystal Palace é o 15º colocado, com 21 pontos.

Nos outros jogos deste sábado, o Brentford goleou o Southampton por 5 a 0, O Bournemouth derrotou o Everton por 1 a 0, e o Aston Villa venceu o Leicester por 2 a 1.