São Paulo vence na estreia e Internacional sofre a primeira zebra da Copinha

Tetracampeão, o São Paulo iniciou neste sábado sua jornada na Copa São Paulo de Juniores sem sustos. Em Jaú, no Estádio Zezinho Magalhães, a garotada de Cotia não encontrou dificuldades e superou o Serra Branca-PB, por 2 a 0, somando os três primeiros pontos no Grupo 11. Destaque foi o garoto Ryan Francisco, autor dos dois gols da vitória.

Dominando os 90 minutos, o São Paulo chegou ao gol cedo, aos 16 minutos, com Ryan Francisco, tabelando com Kauê. Já na segunda etapa, o centroavante pegou o rebote do goleiro Caio Ramon e empurrou para as redes.

Quem não teve a mesma alegria na primeira rodada foi o Internacional. Pentacampeão da Copinha, o time gaúcho foi surpreendido pelo América-SE e protagonizou a primeira zebra, ao ser derrotado por 1 a 0, em Guarulhos, pelo Grupo 29. Outro grande que não conseguiu a vitória na estreia foi o Vasco, que ficou no empate por 1 a 1 diante do XV de Piracicaba, no Grupo 32.

Outros destaques foram a goleada do Novorizontino, que aplicou 5 a 0 no ABC, na cidade sede de Votorantim, pelo Grupo 18. E o Aster Itaqua, que também goleou, superando o Dourados por 4 a 1, no Grupo 28.

O sábado também marcou a estreia da cidade sede de Santa Fé do Sul na Copinha. No Grupo 02, a Ponte Preta venceu o Cuiabá por 1 a 0, enquanto o Iape superou os donos da casa, o Santa Fé, por 2 a 0.

OUTROS RESULTADOS:

Flamengo-SP 1 x 0 Barra-SC

Nacional-SP x Canaã-DF

Cuiabá-MT 0 x 1 Ponte Preta-SP

Votoraty-SP 2 x 0 Genus-RO

Taubaté-SP 2 x 3 Marcílio Dias-SC

União Suzano-SP 0 x 2 Red Bull Bragantino-SP

Sfera-SP 2 x 1 Estrela de Março-BA

Aster-SP 4 x 1 Dourados-MS

Ibrachina-SP 3 x 1 Monte Roraima-RR

Capivariano-SP 1 x 0 Madureira-RJ

Internacional-RS 0 x 1 América-SE

Santa Fé-SP 0 x 2 Iape-MA

ABC-RN 0 x 5 Novorizontino-SP

Goiás-GO 1 x 0 Inter de Minas-MG

Avaí-SC 1 x 0 União Araguainense-TO

América-MG 2 x 0 Piauí-PI

Vila Nova-GO 1 x 1 Falcon-SE

Náutico-PE 3 x 1 Araguacema-TO

Vasco-RJ 1 x 1 XV de Piracicaba-SP

XV de Jaú-SP 3 x 1 Picos-PI

Itapirense-SP 1 x 2 America-RJ

Bahia-BA 2 x 0 Sergipe-SE

São Paulo-SP 2 x 0 Serra Branca-PB