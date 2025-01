Santa Cruz perde em casa para o Treze-PB e cai na 1ª rodada da Pré-Copa do Nordeste

O Santa Cruz não vai jogar a Copa do Nordeste em 2025. Neste sábado, no estádio José do Rego Maciel, o Arruda, o Tricolor Pernambucano perdeu de 2 a 1 para o Treze-PB, pela primeira rodada da fase preliminar do torneio nordestino. Thiaguinho marcou o gol dos mandantes, enquanto Wandson e Van anotaram para os visitantes.

Com a derrota, o Santa Cruz se despediu precocemente da Pré-Copa do Nordeste. Do outro lado, o Treze-PB avançou à segunda rodada da etapa preliminar. A equipe paraibana terá que vencer para, enfim, chegar à fase de grupos do torneio.

Agora, o Tricolor volta a campo no próximo sábado, contra o Decisão, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. O Treze-PB joga a segunda fase da Pré-Copa do Nordeste na quarta-feira.

Fim de jogo no Arruda. Voltamos a campo no próximo sábado (11), para a estreia no Pernambucano, contra o Decisão. pic.twitter.com/9AVSOzTtSP ? Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 4, 2025

Apesar de jogar diante de sua torcida, o Santa Cruz viu o Treze-PB abrir o placar da partida. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Wandson aproveitou boa jogada de Daniel pela direita e bateu de primeira, com o pé esquerdo, para balançar a rede dos donos da casa.

Precisando empatar o jogo, o Tricolor voltou com uma postura mais agressiva para a etapa final. E a tática deu certo. Logo aos dez minutos, Thiaguinho recebeu bom passe de João Pedro, invadiu a área, bateu na saída do goleiro e deixou tudo igual em Recife.

A equipe seguiu melhor na partida após o empate, mas levou um balde de água fria aos 23 minutos. Após levantamento na área em cobrança de falta, a bola foi desviada e sobrou para Van, que finalizou no cantinho e colocou o Treze-PB na frente do placar novamente.

Veja os demais resultados da Pré-Copa do Nordeste deste sábado