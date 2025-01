River Plate anuncia a chegada de Matías Rojas, ex-Corinthians

Conhecido no futebol brasileiro por uma passagem turbulenta pelo Corinthians, Matías Rojas está de casa nova. Neste sábado, o meio-campista foi anunciado como reforço do River Plate, da Argentina.

O atleta retorna à Argentina após passagem pelo Inter Miami, de Lionel Messi, na Major League Soccer (MLS). O paraguaio disputou 20 jogos nos Estados Unidos, com 9 gols e 2 assistências.

Rojas fechou um contrato de um ano com o River Plate. Não houve custos pela transferência ao clube de Buenos Aires, já que o atleta não tinha mais vínculo com o Inter Miami.

A saída de Rojas do Corinthians foi causada por falta de pagamento a questões definidas em contrato. O Timão foi condenado pela Fifa, no final de junho, a desembolsar R$ 40,4 milhões ao atleta. A ideia do time brasileiro era recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para reverter o caso.

A tendência é que o River Plate apresente outro jogador com passagem recente pelo futebol brasileiro. O meia Giuliano Galoppo já realizou exames médicos e deve ser emprestado pelo São Paulo ao time argentino.