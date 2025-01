São Paulo tenta diminuir pedida para fechar empréstimo de lateral do River

O meia Giuliano Galoppo está bem próximo de ser emprestado ao River Plate (ARG), mas a chegada do lateral-esquerdo Enzo Díaz ao Tricolor está travada na questão salarial.

O que aconteceu

O River quer que o São Paulo arque com 100% do salário do jogador argentino e o lateral pediu ao Tricolor um salário maior do que o que recebe em Buenos Aires. O clube do Morumbis tem interesse em contar com Enzo Díaz, mas o acerto depende das condições financeiras.

Enzo recebe menos no River do que Galoppo no São Paulo. As partes negociam um valor que fique interessante para os dois lados.

Para se transferir, o jogador argentino pediu um aumento substancial em relação ao que já ganha, o que brecou a negociação.

Enzo Díaz tem 29 anos e chegaria para a posição mais carente do elenco são-paulino desde a saída de Welington. O Tricolor sonha com Wendell, mas o negócio com o Porto (POR) está travado.