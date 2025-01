Proposta do Botafogo balança, mas André Jardine ainda avalia futuro para 2025

O técnico André Jardine é um nome forte para assumir o Botafogo na temporada 2025. A proposta do time carioca foi oficializada para o atual comandante do América, do México, e está em estágio de análise. Todos os fatores de uma mudança são observados pelo treinador.

A Gazeta Esportiva apurou que a oferta do Botafogo é considerada vantajosa financeiramente e deixou André Jardine balançado. No entanto, o técnico - ex-São Paulo e campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio - ainda pesa outras questões antes de decidir o futuro.

Um fato que pode fazer com que Jardine fique no México é o respeito conquistado com a torcida e a diretoria do América. O técnico tirou um clube tradicional do país de uma fase negativa e o levou ao tricampeonato nacional. Assim, ganhou a condição de ídolo.

O Botafogo não pode demorar muito tempo para definir o treinador, mas terá que pagar uma multa para contar com André Jardine. A responsabilidade no clube será grande depois da passagem de Artur Jorge, comandante campeão brasileiro e da Libertadores da América 2024.

O comandante português oficializou a saída do futebol brasileiro nesta sexta-feira à noite. Artur Jorge foi anunciado como novo técnico do Al-Rayyan, do Catar.

Se decidir acertar com o Botafogo, André Jardine também terá o desafio de comandar uma reformulação na equipe justamente no ano de participação na primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa. Nomes importantes do elenco - como Luiz Henrique, Almada, Adryelson e Tchê Tchê - já se despediram.

Por outro lado, as contratações não seguem no mesmo ritmo das saídas. O clube confirmou até o momento apenas a compra de Jeffinho junto ao Lyon, da França.