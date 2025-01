Planejamento atrasado? Veja como novo CEO mudou busca do Santos por reforços

Novo CEO, Pedro Martins chegou há cerca de duas semanas e já alterou a rota do Santos no mercado. O dirigente foi oficializado no último dia 23 de dezembro e já mudou a forma do clube agir na busca por reforços.

Antes da chegada de Pedro, a procura por novas peças estava centralizada na figura de Alexandre Gallo, desligado na manhã desta sexta-feira. Após a chegada do CEO, todavia, a diretoria santista decidiu trazer Pedro Caixinha e passou a trabalhar na montagem do elenco ao lado do novo treinador.

Segundo Pedro Martins, o Peixe traçou um perfil de acordo com a filosofia do técnico português e, agora, tenta achar reforços através das análises do departamento de scout.

O planejamento do clube, portanto, anteriormente estabelecido por Gallo, foi remodelado por Pedro. E alguns que já negociavam com o Santos foram descartados ou passam por uma reavaliação de Caixinha e sua comissão.

"Estamos começando a trabalhar no planejamento a partir do momento que trouxemos o treinador. Estamos ajustando as decisões, dentro de uma lógica de funcionamento desse treinador. Não faz sentido tomarmos decisões que não estejam alinhadas com a nossa forma de jogar. O clube está ativo no mercado, o próprio Caixinha tem entrado ativamente nessas conversas com os jogadores, tem participado. Ele é um cara muito proativo nesse aspecto, entende que vamos buscar peças para potencializar o jogo dele. É um trabalho coletivo, bastante gente está trabalhando. Temos uma área de scout, o treinador e a comissão dele. Todos no departamento de futebol estão buscando as melhores opções para o Santos", afirmou o CEO.

A partir dessa linha de raciocínio, Pedro Martins crê que o Santos já tem um norte na caça por reforços. Ele assegura que o Peixe terá um time competitivo em 2025.

"Eu tenho conversado com alguns agentes, atletas, e o feedback tem sido extremamente positivo. Atletas que querem vir jogar no Santos. E isso é importante. Se queremos ter um time intenso, agressivo, o ponto de partida precisa ser querer estar no Santos e vestir a camisa. Isso é inegociável. Temos um departamento de mercado que faz consultas todos os dias para entender se tal jogador pode vir ou não. Dentro de tudo isso, a linha de corte é a maneira que o Pedro Caixinha que fazer o time jogar e se o jogador entende que o Santos é uma grande possibilidade para ele. Dentro disso, tenho certeza que teremos uma equipe extremamente competitiva", comentou.

O dirigente ainda diz que os nomes debatidos pela diretoria e comissão técnica se encaixam no orçamento do Santos. Questionado sobre jogadores que retornam de empréstimo, como Soteldo e Morelos, ele deixou claro que a definição passará pelo crivo de Caixinha. De acordo com o CEO, ainda haverá "mudanças" no plantel alvinegro.

"Todas as contratações que estão sendo debatidas se encaixam no orçamento do clube. Venho tentando entender o orçamento disponível junto com o Marcelo Teixeira para chegadas e saídas. O Santos tem uma marca gigante, mas está vindo de uma Série B. Todo clube que volta da Série B tem um impacto financeiro, participa de um processo de reconstrução que impacta no fluxo de caixa. Por isso todo o planejamento que estamos fazendo contempla o que vai ser gasto na possibilidade de ter 28 atletas como a folha salarial e o que vai ser gasto como investimento para chegada de jogadores", justificou.

"Tudo isso está sendo debatido com o Caixinha. Alguns jogadores [que voltam de empréstimo] já tem propostas, elas estão sendo avaliadas também para contemplarmos o que iria entrar de recurso para o Santos, o que iríamos aliviar da folha e o que faríamos com a sobra do recurso disponível. Mas, a princípio, esses jogadores que tiveram o contrato de empréstimo finalizado, caso não tenham nenhuma negociação, eles terão que se reapresentar. Estamos tratando caso a caso. O Caixinha está ciente de todas as possibilidades, falar do elenco ainda é precoce. Quis vir aqui explicar as saídas, mas o elenco que temos hoje não é o elenco definitivo do Santos. Vão ocorrer algumas mudanças ainda", concluiu.

Em meio à indefinições e falta de reforços, o elenco do Santos se reapresentou nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, com apenas uma novidade: o zagueiro Luisão (além dos retornos de Soteldo e Lucas Braga). Porém, o defensor ainda não foi anunciado como reforço do clube.

Os únicos anúncios, até aqui, foram as demissões de Alexandre Gallo, Arzul, Marcelo Fernandes e Carlito Macedo. A falta de reforços, inclusive, tem incomodado a torcida nas redes sociais.