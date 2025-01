Palmeiras recebe consultas por Vitor Reis, mas decide não negociá-lo nesta janela de transferências

O Palmeiras que manter o zagueiro Vitor Reis em seu elenco por mais tempo e não cogita vendê-lo nesta janela de transferências. Destaque do clube no ano de 2024, o defensor de 18 anos, revelado nas categorias de base do Verdão vem cada vez mais despertando interesse de times do exterior, que fazem consultas constantes à diretoria Alviverde.

Na última sexta-feira, o jornal inglês Express noticiou que o Brighton teria enviado uma proposta de 23,5 milhões de libras pelo atletas (cerca de R$ 180 milhões). De acordo com o veículo, essa seria a terceira investida do time inglês, que insiste pelo jogador. Outros clubes como Arsenal e Real Madrid também já consultaram o Verdão.

A Gazeta Esportiva apurou que o Palmeiras não tem na mesa nenhuma proposta pelo zagueiro, que terá em 2025 seu segundo ano como profissional. Nesta temporada, o Alviverde não quer enfraquecer o elenco, uma vez que tem pela frente a disputa do Super Mundial, que será disputado nos Estados Unidos entre junho e julho.

Considerado peça importante do clube, Vitor Reis mira em 2025 se consolidar entre os titulares do Verdão. Em 2024, o atleta ganhou diversas oportunidades para suprir a ausência de Murilo, principalmente, que sofreu com lesões ao longo da temporada.

Entre julho e agosto, o zagueiro ganhou sua maior sequência como titular, atuando por nove jogos. Depois disso, teve mais duas sequências entre os onze inicias, com três e quatro jogos. Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, não atuou na última rodada.

Ao lado do restante da delegação palmeirense, Vitor Reis se reapresenta na Academia de Futebol na tarde de segunda-feira, dia 6 de janeiro, para dar início à preparação para o Campeonato Paulista. O Verdão estreia no Estadual no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília).