Palmeiras mantém invencibilidade de oito anos em estreias e aplica sua maior goleada na Copinha

A base do Palmeiras promete um forte 2025. Na última sexta-feira, as Crias da Academia estrearam na Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada por 9 a 0 sobre o Náutico-RR. Com isso, o Verdão manteve sua invencibilidade de oito anos nas estreias da competição e bateu o recorde de sua maior goleada na competição.

Antes dos 9 a 0 sobre o time de Roraima, o maior placar feito pelo sub-20 do Verdão na Copinha foi um 8 a 0 contra o Flamengo-SP, em 1999.

Luighi foi o grande nome do jogo e brilhou com dois gols e três assistências. Também balançaram as redes na Arena Barueri Thalys (duas vezes), Riquelme Fillipi, Benedetti, Figueiredo, Agner e Sorriso. O resultado deixou o Verdão na liderança do grupo 19.

Um, dois, três pontos! No primeiro desafio da molecada em 2025, a primeira vitória da temporada! ? ? Palmeiras 9×0 Náutico-RR

Dessa forma, os quatro jogadores que Abel Ferreira prometeu promover em 2025 participaram de gols. São eles: Thaçys, Benedetti e Figueiredo. Outros deles farão parte do grupo de apoio, que consiste em atletas do sub-20 que completam as atividades da equipe principal com certa frequência.

O elenco comandado pelo técnico Lucas Andrade chega para o torneio com 29 jogadores inscritos na competição. O mais novo deles é o atacante Juan Gabriel, da geração 2008.

O Palmeiras vai em busca de seu terceiro título na Copinha. Em 2022, as Crias da Academia conquistaram o primeiro título do torneio depois de vitória por 4 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque. No ano seguinte, bateu o América-MG, por 2 a 1, no Canindé, e faturou o bicampeonato.

Pela segunda rodada da primeira fase, o Palmeiras enfrenta o Santa Cruz-AC, na segunda-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Barueri.

Confira os inscritos do Palmeiras na Copinha:

Goleiros: Cesar (2006), Deivid (2005), Kauan Lima (2007) e Luiz Sá (2007);



Laterais: André Lucas (2006), Arthur (2005), Edney (2004), Gilberto (2005);



Zagueiros: Benedetti (2006), Diogo (2005), Gabriel Vareta (2005) e Robson (2006);



Meio-campistas: Agner (2005), David (2004), Erick Belé (2007), Figueiredo (2006), Luis Arthur (2006), Rafael Coutinho (2006), Ramon (2006), Thalys (2005) e Wendell (2005);



Atacantes: Allan (2004), Antônio Marcos (2007), Giulio (2005), Juan Gabriel (2008), Luighi (2006), Marcio Vitor (06), Riquelme Fillipi (2006) e Sorriso (2005).