Palmeiras anuncia renovação de quarteto do time feminino para temporada de 2025

De olho na temporada de 2025, a equipe feminina do Palmeiras segue preparando seu elenco. Neste sábado, o clube anunciou as renovações de contrato com cinco atletas: a lateral-direita Fe Palermo e das zagueiras Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Poliana.

Poliana vai para o seu terceiro ano no clube pelo qual conquistou três títulos: (2022) e do Paulista Feminino (2022 e 2024). Ao todo, disputou 75 jogos e marcou 11 gols. Dupla de zaga ao lado da capitã, Pati Maldaner, que está no Alviverde desde 2024, tem 31 partidas e um Campeonato Paulista (2024).

A lateral Fe Palermo também chegou ao Verdão no início da última temporada e disputou 20 jogos. Além de um gol marcado, conquistou o Campeonato Paulista em 2024. Giovanna Campiolo tem o mesmo período de Palmeiras e 28 partidas disputadas.

Defesa que ninguém passa. As atletas Fe Palermo, Poliana, Pati Maldaner, Fabi e Campiolo renovaram os contratos e seguem no Palmeiras!

Campiolo foi desfalque para a técnica Camilla Orlando na reta final de 2024 devido a uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho.

Quem também teve o contrato renovado foi a zagueira Fabi, contratada para o sub-20.

Antes disso, na última sexta-feira, o Alviverde já havia comunicado as ampliações de vínculos com o quarteto de goleiros: Amanda Souza, Bruna Hirata, Kate Tapia, Natascha e Ravena. Por outro lado, se despediu de Bruna Calderan, Eskerdinha, Flavia Mota, Juliana Passari, Juliete e Letícia Ferreira.