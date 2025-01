Newcastle vira no primeiro tempo, suporta pressão no segundo e vence Tottenham pelo Inglês

Com o time desfigurado por lesões, o Tottenham deu esperança à torcida no Hotspur Stadium ao abrir o placar logo aos 4 minutos de jogo, mas logo depois sofreu o empate, viu o Newcastle crescer e virar o jogo para 2 a 1. Até buscou o empate na segunda etapa, mas amargou a terceira derrota nos quatro últimos jogos.

Com a nova derrota, o Tottenham permanece com 24 pontos na 11ª colocação do Inglês e pode terminar a 20ª rodada ainda mais abaixo. Já o Newcastle conquistou sua quinta vitória seguida e avançou para a quinta posição, com 35 pontos.

O time da casa empolgou a torcia ao marcar logo no começo. Após troca de passes pela direita, a bola foi alçada no centro da área do Newcastle. O atacante Solanke mergulhou para marcar de cabeça.

O Newcastle reagiu rapidamente e empatou dois minutos depois, com um gol polêmico. O Tottenham buscava a transição para o ataque quando a bola tocou na mão do brasileiro Joelinton. Após a interceptação, a bola sobrou para o ataque do Newcastle e Gordon aproveitou assistência do brasileiro Bruno Guimarães para empatar chutando cruzado.

Com o empate, os visitantes passaram a controlar o jogo. O time conseguia recuperar a posse de bola com facilidade e chegava ao ataque com toques curtos e rápidos, fazendo a bola girar pelos lados do campo. O Newcastle terminou o primeiro tempo com 55% da posse de bola e com 5 finalizações contra 3 dos mandantes. O gol da virada saiu aos 38 minutos com o atacante sueco Isak, que marcou pelo sétimo jogo seguido.

Ele só teve o trabalho de empurrar para o gol após a zaga do Tottenham não conseguir cortar cruzamento rasteiro para a área. Foi o 13 gols de Isak, que só aparece atrás de Salah (17), do Liverpool, e de Haaland (14), do Manchester City, na lista de artilheiros.

Na segunda etapa, o Tottenham demonstrou mais disposição para buscar ao menos o empate, enquanto o Newcastle buscava se posicionar para armar o contra-ataque. O time da casa pressionou, teve quase 70% de posse de bola, e esteve mais próximo de alcançar a igualdade, mas o gol não saiu.

Na próxima rodada do Inglês, no dia 14, o Tottenham enfrenta o vice-líder Arsenal. No dia 15, o Newcastle recebe o Wolverhampton. O próximo fim de semana está reservado para a terceira fase da Copa da Inglaterra.

Antes, porém, Tottenham e Newcastle têm duelos complicados pela partida de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Na terça, o Newcastle enfrenta o Arsenal, no estádio do rival, e no dia seguinte o Tottenham recebe o Liverpool.