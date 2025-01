Negócios frustrados, rebaixamento e bronca da torcida: como foi a passagem de Gallo pelo Santos

Chegou ao fim a passagem de Alexandre Gallo como executivo de futebol do Santos. Na última sexta-feira, o clube da Vila Belmiro anunciou a demissão do ex-jogador do time e de mais três profissionais: do auxiliar Marcelo Fernandes, o preparador de goleiros Arzul e o preparador físico Carlito Macedo.

Gallo foi contratado pelo Peixe no dia 9 de agosto de 2023, substituindo Paulo Roberto Falcão. Ele chegou para tentar ajudar o Santos a evitar um inédito rebaixamento. O time, porém, acabou caindo para a Série B na última rodada do Brasileirão, após derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, em plena Vila Belmiro.

A trajetória do dirigente pelo clube alvinegro acabou ficando marcado por uma série de negócios frustrados. O primeiro deles envolveu o atacante colombiano Alfredo Morelos.

Em 2023, Gallo foi à Itália para tentar contratar Roberto Pereyra, porém não conseguiu convencer o meia argentino a fechar com o Santos. Para não voltar de mãos vazias, trouxe Morelos. Ele exaltou o atacante colombiano diversas vezes, mas o atleta nunca vingou e foi emprestado ao Atlético Nacional-COL até o fim do ano passado.

Então executivo do Santos, Alexandre Gallo apresenta Morelos na Vila Belmiro

Após o rebaixamento à Segunda Divisão, o dirigente deu uma coletiva para externar a sua raiva e prometeu que iria fazer correções.

Em dezembro, Marcelo Teixeira foi eleito presidente e, ao lado de Gallo, reformulou o elenco santista. Foram contratados 20 jogadores para a disputa da Segunda Divisão.

Destes, se firmaram Gabriel Brazão, Escobar, Gil, João Schmidt, Guilherme e Otero. Alguns foram embora ainda durante a temporada, como Marcelinho, Jorge e Cazares.

Outros, por sua vez, não agradaram e devem ser negociados em 2025, como Patrick, Yusupha Njie, Billy Arce, Rodrigo Ferreira, Renan, Pedrinho e Hayner. O primeiro, aliás, virou alvo de críticas por conta dos altos valores envolvidos na negociação.

Alexandre Gallo foi fortemente criticado por torcedores ao longo da Série B do Brasileirão. Apesar da bronca dos santistas, o clube conquistou todos os objetivos da temporada: chegou à final do Paulistão, garantiu vaga na Copa do Brasil de 2025 e conquistou o título da Segunda Divisão.

De volta à Série A, o executivo ganhou um voto de confiança de Marcelo Teixeira e, apesar da pressão por sua demissão, foi mantido no cargo com o objetivo de reformular o elenco para a disputa da Primeira Divisão. O dirigente, no entanto, não teve sucesso.

O profissional teve cerca de um mês para trazer reforços e definir o substituto de Fábio Carille. Entretanto, não conseguiu contratar jogadores e também enfrentou novo revés na busca por um técnico.

O primeiro alvo do clube foi Luís Castro, mas o português não topou. Assim, o plano A virou Gustavo Quinteros.

Marcelo Teixeira afirmou, em mais de uma oportunidade, que o Peixe já tinha um novo técnico e que ele já estaria participando do planejamento para 2025. O ex-treinador do Vélez, porém, nunca assinou nenhum contrato e, depois de conquistar o título do Campeonato Argentino, acertou com o Grêmio.

Alexandre Gallo chegou a viajar para a Argentina para reverter a situação, mas não teve sucesso.

Poucos dias depois, o Santos anunciou Pedro Martins como novo CEO. Com ele, veio o novo comandante: o português Pedro Caixinha.

O dirigente levou cerca de duas semanas para, em conjunto com o presidente, demitir Gallo, Marcelo Fernandes, Carlito Macedo e Arzul. Ele veio do Botafogo, onde participou das conquistas dos títulos brasileiro e da Libertadores em 2024.

Gallo convivia com enorme pressão no Peixe e enfrentava sérias dificuldades no mercado da bola, mas ainda contava com apoiadores internamente. Além disso, o executivo foi bancado por Marcelo Teixeira, com quem tem uma relação antiga. Foi justamente o atual presidente do Alvinegro Praiano que indicou a sua contratação a Andres Rueda, em meados de 2023.

Outros nomes ligados ao mandatário também gostavam e ainda depositavam confiança no dirigente. Este grupo inclui pessoas que não têm cargo oficial no clube, mas que têm forte influência nos bastidores do CT Rei Pelé.

Agora sem Alexandre Gallo, o Santos corre para recuperar o tempo perdido e trazer novos jogadores para a equipe dirigida por Caixinha. A demora, porém, incomoda.

Em meio à indefinições e falta de reforços, o elenco do Santos se reapresentou nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, com apenas uma novidade: o zagueiro Luisão (além dos retornos de Soteldo e Lucas Braga). Porém, o defensor ainda não foi anunciado como reforço do clube.

O atraso no planejamento, inclusive, fez o clube desistir da pré-temporada nos Estados Unidos. O time alvinegro iria se preparar em Orlando, mas seguiu a recomendação de Caixinha e Pedro Martins e abortou a ideia.

O Peixe terá pouco tempo para reforçar o elenco e se desfazer de atletas que não estão nos planos. Isso porque o time estreia no Campeonato Paulista já no dia 16, diante do Mirassol, na Vila Belmiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília).