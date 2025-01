Manchester City x West Ham: onde assistir e horário do jogo do Inglês

O Manchester City recebe o West Ham às 12h (de Brasília) deste sábado (4), no Etihad Stadium, pela 20ª rodada da Premier League.

A partida será transmitida ao vivo pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O City busca emendar a segunda vitória seguida, afastar de vez a má fase e recuperar o prejuízo. A equipe comandada por Pep Guardiola voltou a vencer na última rodada, contra o Everton, depois de passar por uma turbulência no final do ano. O time azul de Manchester está em sexto no Inglês, com 31 pontos, a 14 de distância do líder Liverpool.

Já o West Ham tem o segundo páreo duro seguido. O time londrino foi goleado por 5 a 0 pelos Reds no compromisso anterior e está na segunda parte da tabela, com 23 pontos.

O City não perde para o adversário deste sábado há nove anos, ostentando uma invencibilidade de 20 jogos. A última derrota da equipe de Manchester no duelo foi em setembro de 2015. Desde então, foram 16 vitórias e quatro empates.

City x West Ham -- 20ª rodada do Inglês

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Data e horário: 4 de janeiro de 2024, às 12h

Transmissão: Disney+