Manchester City goleia West Ham com dois de Haaland e ressurge após má fase

O Manchester City goleou o West Ham por 4 a 1, na tarde deste sábado (4). Com dois gols de Haaland, um de Foden e um contra, o City venceu a segunda seguida partida e respira no Campeonato Inglês, depois de uma má fase no final do ano passado.

A vitória mantém o City na sexta posição do Campeonato Inglês, com 34 pontos. O próximo jogo da equipe de Guardiola é pela Copa da Inglaterra, contra o Salford City, no próximo sábado (11)

O West Ham estaciona na 13ª posição, com 23 pontos. O West Ham agora visita o Aston Villa, na próxima sexta-feira, pela Copa da Inglaterra.

Como foi o jogo

O City abriu o placar logo aos 9 minutos, e o gol teve participação brasileira. O brasileiro Savinho dominou após a zaga afastar, tentou chute cruzado que desviou em Vladimír Coufal e morreu no gol, dado contra para o zagueiro tcheco.

Haaland ampliou a vantagem no final do primeiro tempo, após linda jogada de Savinho e cruzamento na medida.

O norueguês marcou o segundo dele logo no começo da etapa final, após mais uma bela jogada de Savinho. O camisa 9 chegou a 16 gols na temporada.

Após saída de jogo errada do West Ham, a bola caiu no pé de De Bruyne, que serviu Foden para fazer virar goleada no Etihad.

Fullkrug diminuiu o placar aos 24 minutos do segundo tempo. Após jogada pela esquerda, Tomas Soucek serviu o alemão, que bateu de primeira para marcar o gol de honra.

Gols e lances importantes

1x0. Savinho recebeu livre na esquerda da área, bateu cruzado, a bola desviou em Coufal e matou o goleiro Alphonse Aréola.

Defendeu! Savinho achou bom passe para Lewis na entrada da área, o camisa 82 arrumou e bateu forte para boa defesa de Areóla.

2x0. Haaland volta a marcar pelo City em casa. Savinho fez mais uma boa jogada em cima de Coufal, levou para o fundo e cruzou na cabeça do norueguês.

3x0. Savinho carregou pelo meio de campo com liberdade, achou linda bola para Haaland, o camisa 9 dominou e tocou por cima na saída do goleiro.

4x0. Virou goleada. West Ham errou na saída, De Bruyne aproveitou, serviu Phil Foden para fazer o quarto do City no Etihad.

4x1. Fullkrug diminuiu a goleada com gol de perna esquerda, após receber cruzamento rasteiro de Soucek.