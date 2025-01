Liga espanhola rejeita novamente pedido do Barcelona para registrar Olmo

A LaLiga e a Real Federação Espanhola de Futebol rejeitaram novamente neste sábado o pedido do Barcelona para registrar Dani Olmo e Pau Víctor para o resto da temporada. Ambos os jogadores só foram inscritos até ao final de 2024 e o Barcelona não cumpriu as regras de "fair play financeiro" da La Liga antes de expirar o prazo fixado para o último dia deste ano.

A Liga e a Federação informaram em comunicado conjunto que, embora o Barcelona finalmente tenha conseguido cumprir as regras do teto salarial, os jogadores não podem ser inscritos novamente após serem liberados, por descumprimento do prazo.

O técnico Hansi Flick disse, após a vitória de seu time por 4 a 0 sobre o Barbastro, da quarta divisão, pela Copa do Rei, que conversou com Olmo, que reiterou o desejo de continuar jogando no clube catalão.

"Todos queremos que eles voltem, são importantes, mas jogamos muito concentrados, como queríamos, não havia a sensação de que o time estava sofrendo por causa disso", disse o treinador alemão. "Somos profissionais, temos que jogar e a equipe esteve muito bem."

O Barcelona ainda pode recorrer à Justiça para registrar os jogadores, embora as tentativas anteriores tenham sido todas rejeitadas. O clube catalão defendeu que o prazo para inscrição de novos jogadores deveria ser no final de janeiro, quando fecha a janela de transferências, e não no final de dezembro como atualmente exige a liga.

O Barcelona finalmente conseguiu aumentar seu teto salarial na sexta-feira, depois de supostamente ter recebido um pagamento de 100 milhões de euros (R$ 637 milhões por assentos VIP no estádio Camp Nou, que está sendo reformado.

Cada clube espanhol da LaLiga tem um teto salarial calculado com base em vários fatores, incluindo receitas, custos e dívidas. É proporcional a aproximadamente 70% da receita de um clube.

O Barcelona tem tido dificuldade em inscrever alguns jogadores recentemente devido aos seus problemas financeiros. Utilizou uma série de alavancas financeiras nos últimos anos, incluindo a venda de futuros direitos televisivos. Os problemas financeiros do clube levaram à saída de Lionel Messi em 2021.