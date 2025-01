Juventude marca amistoso de pré-temporada contra o Boca Juniors, na Argentina

De olho no início da temporada de 2025, o Juventude anunciou neste sábado através de suas redes sociais que marcou um amistoso preparatório contra o Boca Juniors, no dia 15 de janeiro, na Argentina.

O duelo será realizado no Estádio San Nicolás, em Buenos Aires. Será a primeira vez que Juventude e Boca Juniors se enfrentarão na história, e a partida terá transmissão para o Brasil e a Argentina através da ESPN a partir das 20h (de Brasília).

"A temporada 2025 está só começando, mas já tem amistoso internacional marcado na agenda! No dia 15 de janeiro, às 20h, o Juventude enfrenta o Boca Juniors, na Argentina. O confronto será no estádio de San Nicolás, na Província de Buenos Aires. O confronto, que terá apenas torcida local, será o primeiro entre as duas equipes na história", disse o Juventude através de seu perfil oficial no X.

A temporada 2025 está só começando, mas já tem amistoso internacional marcado na agenda! No dia 15 de janeiro, às 20h, o Juventude enfrenta o Boca Juniors, na Argentina. O confronto será no estádio Estádio de San Nicolás, na Província de Buenos Aires. O confronto, que terá... pic.twitter.com/XFDclEADld ? E.C. Juventude (@ECJuventude) January 4, 2025

Após escapar do rebaixamento à Série B na última temporada, o Juventude fez muitos movimentos em seu elenco para 2025. Entre eles, as renovações de Nenê, dos volantes Mandaca e Alan Ruschel, do lateral Ewerthon e do centroavante Gilberto. Além disso, tiveram as chegadas do atacante Ênio e do lateral Felipinho.

O Juventude terminou o Campeonato Brasileiro de 2024 na 15ª posição, com 45 pontos em 38 jogos. O Jaconero não se classificou para competições internacionais nesta temporada.