João Fonseca festeja 10 vitórias consecutivas: 'Quero levar essa confiança para o Grand Slam'

Empolgado após a conquista do Challenger de Camberra, o tenista João Fonseca já prepara as malas para nova viagem na Austrália. A próxima parada é Melbourne, onde disputará o qualificatório para a chave principal do Grand Slam do país da Oceania.

"Consegui me adaptar rapidamente ao estilo de jogo", afirmou João Fonseca em análise sobre sua atuação na final deste sábado. "Estou feliz com o resultado de hoje e por estar completando 10 vitórias consecutivas. Essa era uma das minhas metas. Emendar boas semanas, sem oscilação."

O grande número de torneios em uma temporada de tênis provoca movimentos naturais no desempenho de cada atleta. Até mesmo a mudança de piso (duro, saibro ou grama) também é uma causa típica para esses desencaixes. Por isso, antes de cada Grand Slam, os tenistas participam de torneios de menor grau de importância para se ambientar com a quadra.

O Aberto da Austrália, assim como o US Open, é disputado em piso duro, o que faz o jogo ganhar agilidade pela baixa absorção de energia pelo solo a cada quique da bolinha. Já o Torneio de Wimbledon é na grama, e Roland Garros, no saibro (terra batida, mais lento).

Para manter o grande nível, João Fonseca contará com o apoio fisioterápico durante sua viagem. O brasileiro se considera bem para emendar mais um torneio e quer levar consigo a confiança conquistada com os títulos recentes.

"Vou partir neste domingo para Melbourne. Obviamente, estou desgastado com a semana, mas me considero bem fisicamente. Estou viajando com o fisioterapeuta e estou me sentindo muito bem. Vamos com tudo. Quero levar essa confiança dos últimos torneios para esse quali e talvez ir bem na chave principal", disse.

João Fonseca ainda não conhece seu adversário de estreia, mas terá de passar por três concorrentes para chegar à chave principal. O qualificatório do Aberto da Austrália começa na segunda-feira.