João Fonseca bate americano e é campeão do Challenger de Camberra sem perder sets

O jovem brasileiro João Fonseca deu mais um passo importante em sua carreira na madrugada deste sábado. O tenista de 18 anos venceu o norte-americano Ethan Quinn por 2 sets a 0 e conquistou o Challenger 125 de Camberra, na Austrália. O carioca ganhou o duelo com duas parciais de 6/4.

O troféu conquistado em Camberra é o terceiro na carreira profissional de João Fonseca, considerado uma grande promessa do tênis brasileiro. Com o título na Austrália, ele subiu para a 113ª posição no ranking mundial.

Além disso, João fez uma competição impecável em Camberra, já que não perdeu sets durante o torneio, vencendo todos os jogos por 2 sets a 0.

Esta foi a décima vitória seguida de João Fonseca, que não perde desde sua conquista no Next Gen Finals, em Jeddah, na Arábia Saudita. O Challenger de Camberra é um dos torneios preparatórios para o Australian Open. João jogará o qualifying do Grand Slam a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro.

A final em Camberra

O primeiro set da decisão foi equilibrado. João Fonseca confirmou todos os seus serviços e quebrou uma vez o de Quinn. No nono game, o carioca fez 5 a 4 e logo em seguida sacou para fechar em 6 a 4 com 30 minutos de jogo.

No segundo set de partida, o brasileiro quebrou o serviço do americano no terceiro game. Logo depois abriu 3 a 1. Com tranquilidade, João fechou novamente em 6 a 4 e deu números finais ao jogo.