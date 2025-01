Fluminense anuncia a contratação do zagueiro argentino Freytes; veja detalhes

O Fluminense anunciou, neste sábado, a contratação do zagueiro argentino Juan Pablo Freytes, de 24 anos. Ele defendeu o Alianza Lima, do Peru, em 2024. O novo reforço do Tricolor Carioca assinou até o fim de 2028.

"A verdade é que estou muito contente e muito feliz pela oportunidade. Para mim, é um clube enorme e que muitas vezes só vi pela televisão. Estou muito contente. Espero conquistar muitas coisas juntos e vamos seguir para fazer história nesse clube tão lindo", afirmou o zagueiro, ao site do Fluminense.

Juan Pablo Freytes é canhoto e vem de uma boa temporada pelo Alianza Lima, pelo qual fez quatro gols e distribuiu quatro assistências em 40 jogos. O zagueiro é cria do Newell' s Old Boys, da Argentina.

Além do clube que o revelou, Juan Pablo Freytes defendeu o Independiente Rivadavia, também da Argentina, e o Unión La Calera, do Chile, antes de ir para o Alianza Lima, em 2024.

"Eu me considero um jogador batalhador. Sou predominante fisicamente. Gosto de marcação, de luta e garra. São minhas principais características, onde posso contribuir mais. Mesmo com a pouca experiência que tenho, vou contribuir com o clube dando meus 100% em cada jogo e seguir melhorando para dar as vitórias à equipe", disse Freytes.