Estafe de Breno Bidon gosta de projeto do Corinthians e não tem pressa para negociá-lo

O volante Breno Bidon é um dos principais ativos do Corinthians e naturalmente desperta o interesse de diversos clubes ao redor do mundo. O estafe do jovem, no entanto, gosta do projeto apresentado pelo Timão e não tem pressa para negociá-lo.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Breno está feliz no clube, e seu entorno entende que é importante ele deixar sua marca no Corinthians e conseguir títulos antes de ser transferido. O volante é agenciado pelo empresário Fernando Brito, da Dodici Sports BR.

O plano traçado para o Bidon em 2025 é que ele se desenvolva como jogador e entre no radar da Seleção Brasileira. O jovem foi, inclusive, convocado para o Sul-Americano sub-20, que será disputado na Venezuela. Assim, Breno perderá os primeiros jogos do Timão no Campeonato Paulista.

A venda de Breno é vista como consequência do que ele entregar em campo e, neste momento, não há interesse por parte do atleta em acelerar processos.

Como forma de proteção contra o assédio externo e com o objetivo de valorizar ainda mais o atleta, o Corinthians encaminhou a renovação contratual de Bidon, que atualmente tem vínculo até fevereiro de 2029. A notícia foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A multa atual do jovem jogador é de 50 milhões de euros para o exterior (cerca de R$ 318 milhões) e R$ 80 milhões para o mercado interno. O Corinthians detém 90% de seus direitos econômicos, enquanto os 10% restantes pertencem ao atleta.

Na última temporada, Breno Bidon disputou 45 jogos pelo profissional, sendo 32 como titular, com um gol marcado e duas assistências. O jovem foi promovido ao time de cima depois de ser eleito o melhor jogador da Copinha de 2024, sendo um pilar da equipe que conquistou a 11ª conquista do torneio de base para o clube.