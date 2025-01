Empresário de Rômulo garante meia no Palmeiras para a temporada de 2025: "Totalmente comprometido"

O meio-campista Rômulo não teve muitas chances no Palmeiras na temporada de 2024. Apesar disso, o atleta de 23 anos despertou interesse de outros clubes. O empresário do meia, Luís Felipe Conte, porém, se manifestou sobre as especulações e descartou a saída do jogador do Verdão nesta temporada.

"Em razão das recentes notícias veiculadas na imprensa sobre vários clubes interessados no Rômulo, reafirmo que o atleta permanece totalmente comprometido com o Palmeiras e seguirá no clube para a temporada 2025", disse em nota enviada à imprensa.

Mais cedo, o Nosso Palestra havia publicado o interesse do Vitória, que queria o empréstimo do atleta, contratado pelo Verdão após o Campeonato Paulista de 2024.

Em sua primeira temporada pelo Verdão, Rômulo disputou apenas 12 jogos e terminou o ano entre os jogadores com menos partidas. Desses, foi titular em apenas um deles. O atleta enfrenta forte concorrência, tendo Raphael Veiga e Mauricio na disputa pela vaga no setor.

Portanto, Rômulo se reapresenta com o restante do elenco na tarde de segunda-feira, na Academia de Futebol, para dar início à pré-temporada. O Verdão terá um curto período antes do início da temporada, que tem início, para o clube, no dia 15 de janeiro, na estreia do Campeonato Paulista.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira entra em campo para enfrentar a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Veja o comunicado completo do empresário de Rômulo:

Rômulo iniciará a pré-temporada com o grupo de trabalho de forma regular e estará em busca de seu espaço, com a mesma dedicação e profissionalismo que sempre o caracterizaram.

Nosso método de trabalho é pautado pela transparência e alinhamento constante com a direção do clube, sempre com a busca ao melhor para o atleta e a Sociedade Esportiva Palmeiras".