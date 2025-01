Em meio à saídas, o São Paulo acerta em pregar cautela na janela de transferências? Vote!

O São Paulo tem se mexido pouco na janela de transferências. Até o momento, o clube anunciou apenas a contratação do meia Oscar e tem conversas para acertar a chegada de Wendell. Contudo, alguns jogadores do elenco atual estão de saída do Tricolor.

O clube já viu as saídas dos laterais Rafinha, Welington e Jamal Lewis se concretizarem. Além disso, o meia Welington Rato acertou sua ida ao Vitória, enquanto os também meias Galoppo e Michel Araújo estão bem próximos do River Plate e do Bahia, respectivamente.

Em meio à saídas que estão acontecendo, o São Paulo tem adotado uma postura mais tímida no mercado. Porém, a pré-temporada nos Estados Unidos começa em 15 de janeiro, ou seja, o técnico Luis Zubeldía possui menos de duas semanas para preparar a equipe.

O primeiro advesário do Tricolor nos EUA é o Cruzeiro. Depois, a equipe encara o Flamengo no dia 19 e, um dia depois, já tem compromisso marcado pelo Campeonato Paulista, contra o Botafogo-RB.