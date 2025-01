Em alta! Com voto popular, Carlos Prates vence prêmio de 'Estreia do Ano' no UFC em 2024

Carlos Prates sem sombra de dúvidas foi um dos maiores destaques do UFC em 2024. Não à toa, havia sido destacado pela própria organização entre os principais atletas estreantes da temporada. Dias depois, o brasileiro recebeu uma honraria ainda maior e venceu o prêmio de 'Estreia do Ano' na liga presidida por Dana White. Através de votação popular aberta para os fãs de MMA, 'The Nightmare', como é conhecido, teve seu debute na empresa eleito o melhor do ano no chamado 'UFC Honors'.

E o combate em questão foi disputado ainda em fevereiro passado. Na oportunidade, o então estreante Prates enfrentou Trevin Giles. Com um poder destrutivo acima da média, o brasileiro nocauteou o americano com uma sequência de jab e direto que 'apagou as luzes' de seu rival. O desempenho, além de servir como um belo cartão de visitas, também rendeu o prêmio de Estreia do Ano para Carlos. Através de suas redes sociais, o striker de Taubaté (SP) comemorou o feito.

"Ganhamos a 'Estreia do Ano' pelo site do UFC, galera! Obrigado a todos que votaram!", celebrou Prates através da ferramenta stories de sua conta oficial no Instagram.

Vencedor da categoria em 2023

O UFC Honors ocorre todo fim de ano e permite que os fãs escolham e votem em algumas categorias como: Nocaute do Ano, Estreia do Ano, Finalização do Ano, Evento do UFC do Ano e Reviravolta do Ano. Na temporada de 2023, o atleta que levou o prêmio cedido para Prates nesse ano foi Bo Nickal. Em seu debute, o wrestler americano fez jus ao hype e finalizou Jamie Pickett ainda no primeiro assalto, em disputa válida pelo UFC 285, em março daquele ano.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC (@ufc)