Elenco do São Paulo na Copinha conta com quatro jogadores que já jogaram pelo profissional

O São Paulo estreia na Copinha neste sábado. O elenco do Tricolor Paulista na competição conta com quatro jogadores que já entraram em campo pelo profissional.

O volante e capitão da equipe Felipe Negrucci é o atleta com mais experiência no profissional. O jogador, que irá disputar sua quarta Copinha, participou de dois jogos pelo time de cima em 2023, contra o Tigre, pela Sul-Americana, e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele soma, ao todo, 28 minutos em campo.

O jovem atacante Henrique Carmo fez parte do elenco profissional do São Paulo em 2024. O atleta de 18 anos ganhou 12 minutos no triunfo do Tricolor sobre o Vitória, por 2 a 1, pelo Cameponato Brasileiro. Ele foi relacionado para 19 jogos da equipe no ano.

Amanhã tem Tricolor na Copinha! O Sub-20 estreia na 55ª edição diante do Serra Branca (PB), às 19h, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). A partida será transmitida pelo Sportv.

Outro atacante que também teve chance no profissional foi Ryan Francisco, principal promessa da base tricolor. O jovem de 18 anos entrou na reta final da derrota de 2 a 1 para o Botafogo, pela última rodada do Brasileiro.

Por fim, o zagueiro Igão é o quarto jogador que teve a oportunidade de entrar em campo pelo time de cima. Assim como Ryan, o zagueiro de 17 anos entrou no final do jogo contra o Botafogo.

A estreia do São Paulo na Copinha está marcada para às 19h (de Brasília). O Tricolor enfrenta o Serra Branca-PB, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, interior de São Paulo.