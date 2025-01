De saída, Wellington Rato foi o maior assistente do São Paulo nos últimos dois anos

Wellington Rato deixou o São Paulo rumo ao Vitória. E o meia se despede do Tricolor Paulista com bons números. Ninguém deu mais assistências pela equipe do Morumbi do que o atleta nos últimos dois anos.

Desde que chegou ao São Paulo, em 2023, Rato anotou 19 assistências, sendo 10 em sua primeira temporada e nove em 2024. O meia, assim, se tornou o maior assistente do time no período.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wellington Rato (@wellingtonratooficial)

O meia-atacante Lucas Moura e o atacante Luciano, ambos com 10 assistências, são os que chegam mais perto dos números de Rato. O novo reforço do Vitória, inclusive, só não foi o maior assistente de 2024 por conta do camisa sete do Tricolor Paulista.

Além das assistências, Rato deixa o São Paulo com grande desempenho no título da Copa do Brasil, mais especificamente na semifinal, contra o Corinthians. No jogo de volta, o meia marcou um golaço que abriu a vitória do Tricolor sobre o Timão.

Ao todo, Rato somou 105 partidas com a camisa do São Paulo, sendo 67 como titular. Contando o gol contra o Corinthians, ele possui seis bolas na rede pelo Tricolor.