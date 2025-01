Cruzeiro aposta em medalhões e se reforça com esquadrão de 'trintões'

O Cruzeiro está concentrando seus esforços em veteranos para a temporada de 2025.

O que aconteceu

Quatro dos sete reforços já confirmados pela Raposa são "trintões" que chegaram sem custos de transferência. Focado em atletas rodados, o time comandado por Fernando Diniz vem sendo um dos mais agitados neste mercado da bola entre os representantes da Série A.

O Cruzeiro contratou os experientes Dudu, Fagner e Eduardo. Aos 32 anos, o atacante retorna ao clube que o revelou, enquanto os outros dois atletas já batem 35. Os três haviam perdido espaço em suas respectivas equipes no decorrer da última temporada.

Bolasie, ex-Premier League, foi outro veterano que assinou. O atacante congolês de 35 anos defendeu o Criciúma em sua primeira temporada no futebol brasileiro, mas se despediu da equipe catarinense após o rebaixamento e acertou com a Raposa.

O clube mineiro também foi atrás de Gabigol, que chega "beirando" os 30. Convivendo com os holofotes do futebol desde muito cedo, o atacante foi campeão no Santos, virou ídolo no Flamengo e teve breve experiência internacional na Inter de Milão e no Benfica. Aos 28, busca retomar a fase que viveu durante seu auge no Rubro-negro.

O técnico Fernando Diniz costuma encher seus elencos com medalhões para mesclar com a juventude. Em seu trabalho anterior, no Fluminense, o treinador contava com jogadores experientes como Fábio, Felipe Melo, Marcelo e Cano, entre outros.

A média de idade dos reforços para 2025 é 30 anos. O Cruzeiro, com elenco rejuvenescido, buscou mais nomes no mercado para se juntar a Cássio, de 37 anos, no vestiário. A equipe mineira ainda tenta a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, de 28 anos.

As contratações mais jovens foram as de Rodriguinho e Christian. Eles têm 21 e 24 anos e vieram de América-MG e Athletico-PR, respectivamente.

Contratações confirmadas do Cruzeiro