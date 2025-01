Corinthians conta com reservas iluminados e estreia com vitória na Copinha

O Corinthians estreou na Copinha de 2025 com vitória por 3 a 0 contra o Porto Velho. O jogo foi realizado neste sábado (4), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Bahia, Araújo e Juninho marcaram para o Timãozinho. O primeiro gol saiu logo no início da partida, e os outros vieram no segundo tempo. Araújo e Juninho entraram no segundo e logo marcaram.

O Corinthians soma três pontos na liderança do Grupo 27. O Santo André, também com três pontos, é o segundo pelo critério de saldo de gols. O Rio Branco é o terceiro, seguido do Porto Velho na lanterna.

As equipes voltam a jogar na terça-feira (7) pela segunda rodada da Copinha. O Corinthians enfrenta o Rio Branco às 17h, enquanto o Porto Velho encontra o Santo André mais cedo, às 14h45.

Como foi o jogo

Pressão alvinegra funciona rápido. O Porto Velho começou o jogo recuado, e o Corinthians aproveitou o espaço para finalizar já nos primeiros minutos de partida. Foi na sequência de uma cobrança curta de escanteio que saiu o primeiro gol. Bahia, capitão do Timãozinho, apareceu bem na área para abrir o placar com uma finalização de primeira.

Corinthians diminui o ritmo, e goleiro evita empate. Os atuais campeões da Copinha construíram novas chances, mas sem a mesma precisão. O Porto Velho passou a buscar espaço e chegou perto do empate com Leonardo. No lance, o goleiro Kauê fez grande defesa.

Garotos saem do banco e ampliam. Já no segundo tempo, o camisa 10 Luiz Eduardo sentiu dores e forçou uma substituição. Dois minutos depois da entrada de Araújo, o reserva marcou o segundo do Timãozinho com um gol de calcanhar. Juninho foi mais rápido: com menos de um minuto em campo, o atacante empurrou para o gol ao receber cruzamento de Caipira.

Lances de destaque

1x0. Com pouco mais de três minutos no cronômetro, Luiz Fernando pisou na área do lado direito e cruzou rasteiro. Bahia, entre dois marcadores, desviou para o gol com apenas um toque. A bola ainda bateu no travessão antes de passar a linha.

Kauê defende. Na melhor chance do Porto Velho no primeiro tempo, Rafael cruzou na área para cabeceio de Leonardo. O goleiro do Corinthians bloqueou em rápida reação.

2x0. Aos 12 minutos do segundo tempo, Araújo tocou de calcanhar após cobrança de escanteio e mandou direto para o gol, encobrindo o goleiro Emanuel.

3x0. Aos 23 minutos, Pellegrin deu passe em profundidade na direita para Caipira. O lateral cruzou rasteiro para a área e Juninho apareceu em ótimas condições para finalizar de primeira.