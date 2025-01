Corinthians: saída de Fagner abre brecha para jovem que já foi alvo europeu

Fagner deixou o Corinthians depois de 11 anos, e o alvinegro inicia a temporada com apenas dois jogadores que atuam na lateral-direita como posição de origem. Um deles, aliás, foi sondado por europeus há pouco tempo.

Chegou a hora de Léo Maná?

Matheuzinho deve permanecer como titular nos primeiros jogos de 2025. Ele, que chegou no início do ano passado, ganhou a posição de Fagner sob comando de Ramón Díaz e fechou a última temporada em alta.

A novidade fica com a opção por Léo Maná, formado no Alvinegro. O lateral de 20 anos está no clube desde 2014 e foi campeão de diferentes torneios na base — inclusive da última Copinha, em que terminou como capitão do time.

O agora reserva imediato de Matheuzinho fez nove jogos na temporada passada e despertou interesse europeu: em agosto, o Ajax monitorou a situação do corintiano, mas a negociação não chegou a caminhar.

Com vínculo por mais um ano e meio, Léo Maná faz parte da equipe profissional desde 2022. Ele estreou em setembro, quando o time paulista venceu o América-MG por 1 a 0. O jogador, inclusive, foi titular no duelo em questão.

O Corinthians não negocia com nenhum lateral para repor a vaga deixada por Fagner neste momento. Mesmo assim, a diretoria, que está focada na contratação de zagueiros, não descarta novidades para os próximos dias.

Os jogos de Léo Maná no profissional