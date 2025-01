Copinha: dia 3 tem 'Ronaldo Fenômeno', ambulância e drama com goleiros

A Copinha chegou ao seu terceiro dia neste sábado (4) com mais 26 jogos movimentando diversas partes do estado de São Paulo e promovendo algumas cenas e histórias inusitadas.

Como foi o dia 3

O dia teve gol de 'Ronaldo Fenômeno'. O atacante Batata, do Aster Itaquá, abriu o placar para a goleada da equipe por 4 a 1 sobre o Dourados com um pênalti. O atleta é um daqueles que ousou no corte de cabelo e fez o corte Cascão, usado por Ronaldo na Copa do Mundo de 2002. Ele, inclusive, comemorou balançando o dedo indicador, como fazia o ex-jogador.

A rede furada atrasou o início de um jogo. Votoraty e Genus-RO começou com alguns minutos de atraso após a arbitragem detectar que as redes de ambos os gols do estádio Domênico Paolo Mettidieri, em Votorantim, estavam com furos. A bola só rolou depois que nós foram feitos.

VAR raíz. O jogo em Votorantim também ficou marcado por um gol polêmico. Carlos abriu o placar para o Votoraty ainda no primeiro tempo, aproveitando passe desviado pela defesa adversária. O assistente Bruno Nunes pegou impedimento do camisa 8 e impugnou o lance. Como a Copinha não tem VAR na primeira fase, ele conversou com o árbitro Jefferson Dutra, que avaliou que o desvio deu condição ao atleta e validou o gol em seguida.

Ambulância em campo após susto. O lateral Veyson, do XV de Jaú se chocou de cabeça com um companheiro de equipe durante jogo contra o Picos-PI e ficou caído no gramado. Ele foi atendido pelos médicos e deixou o estádio Zezinho Magalhães de ambulância. Mais tarde, o clube informou que ele sofreu uma concussão, mas está bem no hospital.

Zebra sergipana. O América-SE se tornou a primeira grande surpresa da Copinha. O time surpreendeu e venceu o Internacional por 1 a 0, jogando em Guarulhos. A equipe marcou o único gol do jogo com Kiki já na reta final do confronto e segurou a pressão do Colorado.

Drama com goleiros. O ABC-RN teve uma tarde de azar em Votorantim. Logo no começo do jogo, o goleiro Elielson foi expulso ao sair da área para tentar corte de cabeça e perder o tempo da bola. Ele levou a mão à bola e recebeu o vermelho direto. Kelyson, que entrou em seguida, se lesionou logo depois. Sem mais um reserva, o time potiguar improvisou o lateral-direito Rhyan. Resultado: goleada do Novorizontino por 5 a 0.

Gol de pebolim. O Ibrachina venceu o Monte Roraima por 3 a 1, na Ibrachina Arena, e o terceiro gol saiu de maneira curiosa. Depois de muito bate-rebate na área, Vini Lima bateu mascado, mas conseguiu balançar as redes.

Veja alguns momentos

VIROU BAILE



Ibrachina 3x0 Monte Roraima



⚽ Vini Lima



🏆 1° Rodada, Grupo 30 - Copinha 2025 pic.twitter.com/WA3p2kUUZC -- Futeboleiros (@futteboleiros) January 4, 2025

Entre XV Jaú x Picos, houve um choque de cabeça entre dois jogadores do Picos, e o camisa de número 6 acabou levando a pior e convulsionando.



O jogador saiu de ambulância, o jogo segue 1x0 para 0 XV Jaú, não postamos o gol porque a transmissão não estava funcionando no momento.… pic.twitter.com/6zHcCZZWjf -- Futeboleiros (@futteboleiros) January 4, 2025

A expulsão do goleiro do ABC foi tão bizarra quanto a história pic.twitter.com/Y1FYZIGK6u https://t.co/jGC5qLdLYN -- VULGÃOᶜˢᵃ 🏳️‍🌈 (@VULGAOTT) January 4, 2025

Inter sai atrás no placar diante do América, do Sergipe, estreia na Copa São Paulo pic.twitter.com/qxEDX5w628 -- Resistência Colorada (@rc_portal) January 4, 2025

