Com grande atuação de Savinho, Manchester City goleia o West Ham pelo Inglês

O Manchester City parece ter reencontrado de vez o caminho das vitórias. A equipe de Pep Guardiola venceu o West Ham por 4 a 1 neste sábado, no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês. Coufal (contra), Haaland (duas vezes) e Phil Foden fizeram para o City, enquanto Fullkrug diminuiu aos visitantes. O brasileiro Savinho se destacou com duas assistências.

O City está no sexto lugar da Premier League, com 34 pontos em 20 jogos. O West Ham tem 23 pontos em 20 partidas e ocupa a 13ª posição.

O Manchester City volta a campo no próximo sábado (11), quando receberá o Salford, às 14h45 (de Brasília), pela Copa da Inglaterra. Na Premier League, os Citizens visitarão o Brentford no dia 14, às 16h30.

Por sua vez, o West Ham irá encarar o Aston Villa na próxima sexta-feira (10), às 17h, na Copa do Inglaterra. No Inglês, a equipe recebe o Fulham no dia 14, às 16h30.

Os gols do jogo

O Manchester City abriu o placar aos nove minutos de jogo com Savinho. O brasileiro recebeu de Bernardo Silva na área e tentou um cruzamento. A bola desviou no lateral Coufal e entrou.

Aos 42, Savinho fez bela jogada individual e achou grande cruzamento para Haaland, que cabeceou para o fundo das redes e ampliou.

Com dez minutos da segunda etapa, Haaland recebeu novamente de Savinho, driblou o goleiro e com muita categoria fez o terceiro. Dois minutos depois, Phil Foden recebeu de De Bruyne e marcou o quarto. Aos 26, o alemão Fullkrug diminuiu para os visitantes.

Veja outros resultados do Campeonato Inglês neste sábado:

Tottenham 1 x 2 Newcastle



Aston Villa 2 x 1 Leicester



Bournemouth 1 x 0 Everton



Crystal Palace 1 x 1 Chelsea



Southampton 0 x 5 Brentford