Com gols de Ryan Francisco, São Paulo bate Serra Branca em estreia na Copinha

O São Paulo estreou na Copinha de 2025 com vitória de 2 a 0 sobre o Serra Branca-PB, neste sábado. Ryan Francisco marcou os gols da partida que aconteceu no Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), válida pela rodada inicial da fase de grupos.

Diante dos três pontos, portanto, o tetracampeão São Paulo largou na segunda colocação do Grupo 11, sediado na cidade de Jaú. O Serra Branca-PB, por sua vez, é o terceiro. O XV de Jaú, ao bater o Picos-PI por 3 a 0 assumiu a liderança da chave.

Pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha, o Tricolor Paulista, na terça-feira (7), enfrenta o Picos-PI, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Zezinho Magalhães. No mesmo dia e no mesmo local, Serra Branca-PB e XV de Jaú duelam às 16h45.

O São Paulo inaugurou o marcador aos 16 minutos da etapa inicial. Pelo lado esquerdo do campo de ataque, Ryan Francisco avançou e tocou para o zagueiro Kauê, que se aventurou na frente e estava na grande área. Ao receber, o defensor são-paulino cruzou rasteiro e Ryan Francisco finalizou de canhota, entre as pernas do goleiro.

Aos 29 minutos, o Serra Branca-PB teve uma ótima chance para empatar a partida em Jaú. Davizinho foi lançado ao ataque, antecipou-se à defesa são-paulina e saiu frente a frente com o goleiro João Pedro. Porém, o atleta mandou a bola por cima da meta.

Na etapa complementar, aos 15 minutos, o São Paulo aumentou a vantagem, novamente com seu artilheiro. Mayk cruzou para a área e Paulinho cabeceou para defesa do goleiro. No rebote, Ryan Francisco, livre de marcação, tocou para ampliar o placar.