Com gols de brasileiros, Benfica perde para o Braga e sofre segunda derrota seguida no Português

Em duelo marcado por gols de brasileiros, o Benfica perdeu para o Braga por 2 a 1 na tarde deste sábado, no Estádio da Luz, válido pela 17ª rodada do Campeonato Português. Assim, a equipe comandada por Bruno Lage sofreu sua segunda derrota seguida na liga nacional, já que havia perdido para o Sporting no último compromisso antes da virada do ano.

Os visitantes abriram o placar aos 17 minutes de jogo, com Fran Navarro, que recebeu passe de Victor Gómez e teve frieza para deslocar o goleiro Trubin.

O Braga ampliou aos 40, com o zagueiro brasileiro Robson Bambu. O beque aproveitou a cobrança de escanteio de Ricardo Horta e "fuzilou" de cabeça para o fundo das redes.

O Benfica descontou aos 32 minutos da segunda etapa, com o brasileiro Arthur Cabral. O atacante finalizou da entrada da área, com a perna esquerda, sem chances para o goleiro brasileiro Matheus.

Com a derrota, o Benfica segue na terceira posição do Português, com 38 pontos conquistados, três a menos em relação ao líder Sporting. Já o Braga aparece na quarta colocação, com 31 unidades.

As equipes vão se reencontrar na próxima quarta-feira, mas em duelo válido pela semifinal da Taça da Liga. Na competição de pontos corridos, o Benfica volta a entrar em campo no dia 17 de janeiro, contra o Famalicão. O Braga, por sua vez, vai encarar o Estrela Amadora, dois dias depois.