Com gol de João Pedro, Arsenal cede empate para Brighton e perde chance de encostar no líder Liverpool

O Arsenal empatou com o Brighton por 1 a 1 na tarde deste sábado, no American Express Stadium, pela 20ª rodada da Premier League. A equipe de Londres abriu o placar, mas viu o atacante brasileiro João Pedro deixar tudo igual, de pênalti, na segunda etapa. Assim, os Gunnes perderam a chance de encostar no líder Liverpool.

O Arsenal marcou seu gol aos 16 minutos de jogo, com o jovem Ethan Nwaneri, que recebeu passe em profundidade de Mikel Merino, arrancou e deslocou o goleiro Verbruggen.

Quando a partida parecia controlada pelos visitantes, Saliba cometeu pênalti no brasileiro João Pedro, aos 15 da segunda etapa. O proprio atacante converteu a penalidade, sem chances para David Raya.

Após o gol dos mandantes, o Arsenal não conseguiu se recolocar no jogo e viu o Brighton ter as melhores chances de ficar à frente no marcador.

Com o empate, o Arsenal segue na segunda colocação, com 40 pontos, cinco a menos em relação ao líder Liverpool, que ainda joga na rodada e tem um compromisso a menos em relação aos concorrentes.

Já o Brighton se mantém na 10ª posição da Premier League, com 28 pontos conquistados. A equipe comandada pelo suíço Fabian Hurzeler não vence há oito compromissos na competição.

O Arsenal volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Newcastle, pela ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Pela Premier League, os Gunners recebem o rival Tottenham no dia 15 de janeiro (quarta-feira).

Já o Brighton encara o Norwich, no dia 11 de janeiro (sábado), pela Copa da Inglaterra. Na liga nacional, a equipe do sul da Inglaterra visita o Ipswich Town no dia 16 (quinta-feira).