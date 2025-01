Com gol de David Neres, Napoli vence a Fiorentina e assume a liderança do Campeonato Italiano

Neste sábado, o Napoli venceu a Fiorentina, por 3 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. David Neres e Lukakue McTominay marcaram os tentos no duelo disputado no Estádio Artemio Franchi, em Florença.

Com este resultado, o Napoli assume a liderança, com 44 pontos, três a mais que a Atalanta, que ainda não atuou nesta rodada por conta do compromisso na Supercopa da Itália, na última quinta-feira. A Fiorentina fica em sexto lugar, com 32 pontos.

A equipe de Napoli volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Verona, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona. A Fiorentina, por sua vez, duela com o Monza, fora de casa, na segunda-feira, às 16h45.

Os gols do jogo

O Napoli abriu o placara aos 28 minutos. David Neres fez boa jogada pela direita, driblou a marcação da Fiorentina dentro da área e soltou a pancada alta, sem chance para De Gea. A Fiorentina chegou a empatar aos 34, com Moise Kean, mas o gol foi anulado por um toque de mão, após revisão do VAR.

No segundo tempo, o Napoli ampliou aos nove minutos, de pênalti. Na cobrança, Lukaku mandou no meio do gol de De Gea para ampliar. Aos 22, McTominay fez o terceiro. Anguissa avançou pela esquerda e cruzou na área, Comuzzo não conseguiu afastar e a bola sobrou para o camisa 8, que finalizou no canto.

Confira outros resultados do Campeonato Italiano deste sábado:

Venezia 1 x 1 Empoli