Com gol contra no fim, Lyon bate Montpellier em casa pelo Francês

O Lyon venceu o Montpellier por 1 a 0, em casa, no Groupama Stadium, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. O gol saiu aos 46 minutos do segundo tempo, após Fayad marcar contra o próprio patrimônio.

O Lyon, com a vitória, chegou aos 28 pontos e subiu para a quinta colocação. O time mandante encostou no Lille, que tem 28 unidades e abre o G4 do Francês por conta do saldo de gols. Por sua vez, com o sinal de alerta ligado, o Montpellier continuou estacionado na última posição (18º) com apenas nove pontos conquistados.

Pela 17ª rodada do Campeonato Francês, no próximo sábado (11), o Lyon visita o Brest, às 13h (de Brasília), no Stade Francis-Le Blé. Já o Montpellier encara, no dia 12, um domingo, o Angers, às 13h15, no Stade de la Mosson-Mondial 98.

O JOGO

O Montpellier, apesar de jogar longe de seus domínios, foi quem dominou a partida e criou as melhores chances, exigindo defesas de Lucas Perri. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Jordan Ferri mandou a bola na trave.

Na etapa complementar, aos 8 minutos, o Montpellier chegou a balançar as redes do brasileiro Lucas Perri, ex-Botafogo. O gol foi marcado por Jordan Ferri, porém foi anulado após revisão do VAR. Aos 38 minutos, Lucas Perri trabalhou e fez espalmou a bola, após uma falta batida direto para o gol que saiu dos pés de Wahbi Khazri.

Desta maneira, o Lyon sacramentou o resultado aos 46 minutos, nos acréscimos. Após confusão na pequena área, o experiente Lacazette finalizou e foi bloqueado. Fayet, ao tentar afastar o perigo, acabou empurrando a bola para o próprio gol.