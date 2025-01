César Sampaio volta ao Santos como auxiliar técnico fixo após convite do CEO Pedro Martins

Revelado pelo Santos, o ex-volante César Sampaio retorna ao clube para assumir como novo auxiliar técnico fixo após convite do CEO, Pedro Martins. "Além de ter identidade com o clube, ele vivenciou e se destacou em todos os estágios no alto nível do futebol, como atleta e depois na comissão técnica, atuando, inclusive, na seleção brasileira. É um grande reforço que nos ajudará muito", disse o CEO.

Marcelo Fernandes ocupava esta função antes da chegada de César Sampaio. Sua saída foi anunciada na sexta-feira junto ao desligamento do executivo de futebol Alexandre Gallo, do preparador físico Carlito Macedo e do preparador de goleiros Arzul.

Aos 56 anos, César Sampaio dará suporte e auxilio à comissão técnica de Pedro Caixinha. No novo organograma do departamento de futebol, o auxiliar fixo do clube contribuirá com estudos e análises para documentar critérios na gestão técnico, como perfil de jogo e de atleta.

O Santos divulgou que o ex-volante da seleção brasileira também será responsável por realizar a ligação com a categoria sub-20, com o objetivo do desenvolvimento de talentos. Ele também terá a atribuição será realizar a interface e o relacionamento com os jogadores da equipe principal.

Depois de aposentar como jogador, César Sampaio atuou como gerente de futebol no Palmeiras, superintendente de futebol no Joinville e novamente gerente de futebol no Fortaleza. Ele foi auxiliar de Tite na seleção brasileira, de 2019 a 22, e depois no Flamengo.