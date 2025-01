Campeão mundial de jiu-jitsu detona legado de Bruce Lee: "É um picareta"

Lee Jun-fan, conhecido mundialmente como Bruce Lee, foi uma das figuras mais populares do mundo na década de 70. Astro de Hollywood, o artista marcial dominou a cena de entretenimento ao protagonizar diversos filmes de ação. Além disso, também fez sucesso com sua obra filosófica. E, apesar do impacto causado em sua e diversas outras gerações, há quem questione seu legado. Campeão mundial de jiu-jitsu e vencedor do ADCC, Robert Drysdale é um que engrossa tal lista.

Em recente participação no 'Connect Cast', o faixa-preta questionou a efetividade do estilo de luta promovido por Bruce em 'combates reais'. Na visão de Robert, o astro do cinema não teria chances caso competisse daquela maneira dentro do octógono do UFC. Famoso por inúmeras citações como "seja como a água", Lee também teve sua obra filosófica detonada por Drysdlae, que acusou o artista marcial de plágio.

"O diferencial do jiu-jitsu brasileiro foi isso: adesão à realidade. Quando o Royce chega, ele faz o que? 'Sai para lá, picaretas. A realidade é essa'. Nos Estados Unidos, tem um monte de fãs do Bruce Lee. Fico me perguntando: 'Se é tão bom assim (o que ele faz), por que a gente não vê no UFC'? É simples. As pessoas ficam: 'Ah, mas esse golpe dele é bom' Por que não vemos no UFC se é tão bom? Não funcionam. O Bruce Lee não teria sobrevivido (no UFC). O Royce entrou com: 'Isso aqui funciona na luta'. Não só ele. O boxe, muay thai, wrestling. Uma das funções do jiu-jitsu foi lembrar a realidade do combate. Passei a infância idolatrando esses caras, que são picaretas. O Bruce Lee teve uma luta amadora de boxe e pintam ele como 'o maior lutador'. Um faixa-azul do Carlson matava ele. A obra filosófica toda é plágio, o cara não é pensador. É um picareta esse cara", detonou Robert.

Impacto em astros do UFC

Mesmo falecido em 1973, o impacto de Bruce Lee chegou até o UFC, criado duas décadas depois de sua morte. E prova disso é que alguns dos grandes astros e campeões da organização, como Conor McGregor e Anderson Silva, se inspiraram no ator e artista marcial de maneiras diferentes. 'Spider' chegou a citar algumas das frases famosas do sino-americano após suas vitórias. Já 'Notorious' chegou a apresentar golpes específicos inspirados no estilo de Bruce Lee.