Bia Haddad conhece rival da estreia em Adelaide

A tenista Bia Haddad Maia já sabe seu caminho na chave de simples do WTA 500 de Adelaide, na Austrália. Logo na estreia, uma rival complicada: a brasileira enfrenta a norte-americana Madison Keys. O jogo deve ser realizado na noite deste domingo.

Atual 17 do ranking da WTA, Bia Haddad tem um histórico de altos e baixos contra a adversária, número 21 do mundo. Em quatro duelos, cada tenista venceu em duas oportunidades. Três encontros foram realizados em 2024, com dois triunfos da norte-americana.

O início da nova temporada apresenta uma fase melhor para Madison Keys. Na volta das férias, a norte-americana disputou 3 jogos pelo torneio de Auckland, com duas vitórias e uma derrota.

Já Bia Haddad disputou duas partidas e perdeu todas. Ela foi derrotada em duas oportunidades na United Cup, competição mista entre países.

A classificada do duelo entre Bia Haddad e Madison Keys enfrentará no WTA 500 de Adelaide a vencedora do confronto entre a letã Jelena Ostapenko, cabeça 8 do torneio, e a polonesa Magdalena Frech.