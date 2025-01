Bahia estreia na Copinha com vitória sobre o Sergipe em Capivari

O Bahia venceu o Sergipe por 2 a 0 neste sábado, na Arena Capivari, pela primeira rodada do Grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Gerald e Dell, de pênalti.

Com o resultado, o Bahia assumiu a liderança do Grupo 16. O Capivari, dono da casa, também possui três pontos, já que venceu seu jogo de estreia, mas por 1 a 0, sendo superado no saldo de gols.

Os gols

O Bahia marcou o gol da vitória aos 18 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio da direita, no segundo pau, Gerald completou o desvio de cabeça de João Coni e estufou as redes, abrindo o placar para o Bahia

O segund gol do Bahia aconteceu aos 36 minutos. Após erro da defesa do Sergipe, Kaíque saiu em velocidade e invadiu a área, mas foi puxado pelo marcador, e o árbitro marcou pênalti. Dell foi para a cobrança e não desperdiçou, garantindo a vitória para o Tricolor baiano.

O Bahia volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Madureira, na Arena Capivari, pela segunda rodada do Grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o Sergipe encara o Capivariano, no mesmo dia e local, mas um pouco mais cedo, às 19h15.

Confira outros resultados deste sábado de Copinha:

ABC 0 X 5 Novorizontino



América-MG 2 x 0 Piauí



Avaí 1 x 0 União Carmolandense



Goiás 1 x 0 Inter de Minas



Náutico 3 x 1 Araguacema



Santa Fé-SP 0 x 2 IAPE



Vila Nova 1 x 1 Falcon



XV de Jaú 3 x 0 Picos