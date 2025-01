Atual campeão, Corinthians estreia na Copinha com vitória sobre o Porto Velho-RO

Atual campeão e maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Juniores com 11 títulos, o Corinthians fez sua estreia neste sábado para manter sua hegemonia na competição de base. No Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, a garotada corintiana superou o Porto Velho-RO, por 3 a 0, e lidera o Grupo 27 da competição.

No ABC Paulista, o Corinthians dava indícios que teria uma vida tranquila, abrindo o placar logo aos dois minutos, com Bahia. Mas, logo depois, o Porto Velho equilibrou as ações e dificultou o jogo. Na segunda etapa, foi quando o time paulista deslanchou.

Com três minutos em campo, Araújo desviou na primeira trave de calcanhar e marcou um golaço por cobertura, aos 11 minutos. Repetindo a fórmula, no primeiro toque na bola, Juninho marcou o terceiro aos 24 e decretou a vitória paulista na estreia.

Pelo mesmo grupo, mais cedo o Santo André superou o Rio Branco-AC por 2 a 1, com gols de Rafael e Henrique Cayres. Ainda neste sábado, Atlético-GO e Portuguesa ficaram no empate sem gols, pelo Grupo 14.

Mais resultados deste sábado:

Atlético-GO 0 x 0 Portuguesa-SP

Santo André-SP 2 x 1 Rio Branco-AC

Corinthians-SP 3 x 0 Porto Velho-RO