Araújo vibra, mas admite "gol sem querer" em estreia do Corinthians na Copinha

Neste sábado, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), o Corinthians, atual campeão, estreou pela Copinha com vitória de 3 a 0 sobre o Porto Velho-RO. Araújo, autor do segundo gol corintiano, destacou o sentimento após o triunfo.

"Emoção muito grande conseguir jogar com uma torcida como essa. Incrível representar um clube como esse. Sonho de criança sendo concretizado", começou o jovem jogador.

O gol do atleta saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Araújo, dentro pequena área, apareceu na primeira trave e tocou de calcanhar, encobrindo o goleiro do Porto Velho-RO e anotando um belo gol para o Timão. O jogador, porém, revelou que o tento foi "sem querer"

"Quando veio só pensei que tinha que desviar para alguém entrar e fazer o gol. A bola acabou indo direto para o gol e depois foi só correr para o abraço", disse Araújo.

Desta maneira, com três pontos, o Corinthians largou a Copinha na liderança do grupo. Por sua vez, o Porto Velho-RO ficou na lanterna. O Santo André, que bateu o Rio Branco-AC por 2 a 1, é o terceiro lugar.

Na segunda rodada da fase de grupos da Copinha, o Timão enfrenta o Rio Branco, às 17h (de Brasília) da terça-feira (7), no Bruno José Daniel. No mesmo dia e local, às 14h45, Santo André e Porto Velho-RO duelam.