Após deixar o Botafogo, Artur Jorge é oficializado como técnico do Al-Rayyan

Algumas horas após ter confirmada a saída do Botafogo, o técnico Artur Jorge oficializou o seu destino. Neste sábado, o português foi anunciado como novo comandante do Al-Rayyan, do Catar.

As bases financeiras do acordo não foram divulgadas. Em post nas redes sociais, o Al-Rayyan destacou apenas que o contrato do novo treinador será válido até 2027.

No comando do Al-Rayyan, Artur Jorge irá trabalhar com um jogador que fez sucesso no futebol brasileiro. Trata-se do atacante Róger Guedes, ex-Corinthians.

O Botafogo admitiu a saída de Artur Jorge na noite desta sexta-feira em comunicado nas redes sociais. "Botafogo e Artur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o de seu staff técnico. O Clube agradece aos profissionais campeões da Conmebol Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelas conquistas alcançadas. A nova comissão técnica será anunciada em breve", escreveu o Glorioso, em seu X.

Artur Jorge chegou ao futebol brasileiro no começo de 2024 e comandou o Botafogo em 55 partidas, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas. Comemorou os títulos do Brasileirão e da Libertadores da América na temporada, virando ídolo da torcida do clube carioca.