Andrade vibra com vitória do São Paulo em estreia na Copinha: "Primeiro passo dado"

O São Paulo estreou na Copinha neste sábado com vitória sobre o Serra Branca-PB por 2 a 0, com dois gols de Ryan Francisco. Andrade, zagueiro do Tricolor, celebrou o resultado no primeiro jogo e já projetou a próxima partida.

"A gente sabe que estreia sempre é muito difícil, um pouco do nervosismo, tem gente fazendo a primeira Copinha, também. A gente sempre entra em campo para fazer o maior placar possível, nosso time é assim, para frente. Foi bom estrear com vitória, foi o primeiro passo dado e já focar para o próximo jogo", disse Andrade.

Pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha, o Tricolor Paulista, na terça-feira (7), enfrenta o Picos-PI, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Zezinho Magalhães. No mesmo dia e no mesmo local, Serra Branca-PB e XV de Jaú duelam às 16h45.

"Claro que tem alguns ajustes sempre, mas acho que fizemos uma boa partida, ainda mais por ser estreia. Ver o que faltou, ajustar e, no próximo jogo, não errar mais isso", finalizou.

Ryan Francisco inaugurou o marcador aos 16 minutos, após tabela com Kauê, zagueiro do Tricolor paulista. Depois, na segunda etapa, após rebote na cabeçada de Paulinho, o camisa 9 deixou o seu segundo no duelo e fechou o placar em 2 a 0 para o São Paulo.

Diante dos três pontos, portanto, o tetracampeão São Paulo largou na segunda colocação do Grupo 11, sediado na cidade de Jaú. O Serra Branca-PB, por sua vez, é o terceiro. O XV de Jaú, ao bater o Picos-PI por 3 a 0 assumiu a liderança da chave.