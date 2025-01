Wesley trocou vaias e frustração com venda por destaque no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Da convicção que era hora de sair do Flamengo às ovações da torcida, Wesley viveu um ano de montanha-russa no clube que o revelou. Preterido por Tite e quase vendido por um valor considerado muito alto na época, o lateral-direito terminou 2024 como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Agora, equilibra o desejo disputar o Mundial com o sonho de jogar na Europa.

Wesley recebeu várias sondagens de clubes europeus e balançou. O Fla espera propostas acima dos 25 milhões de euros para começar a pensar em negociar o jovem, que se valorizou.

Sem espaço

Na virada do ano, Tite precisou escolher dois laterais para manter no Flamengo. Com três concorrentes para a posição em 2023, Matheuzinho acabou sendo o sacrificado e vendido para o Corinthians. Depois de uma temporada de muita instabilidade no setor e rotatividade, coube a Varela e Wesley a missão de brigar por uma vaga. Mas o uruguaio foi quem levou a melhor.

Wesley até jogou em algumas partidas, a maioria delas saindo do banco. Algumas péssimas atuações, como diante do Bolívar na altitude ainda na fase de grupos, ficaram marcadas. Nem a titularidade durante toda a Copa América foi o suficiente para o jovem conquistar Tite de vez e ganhar a vaga. Com Varela de volta, ele retornou à reserva e era acionado vez ou outra com equipes mais alternativas.

Venda frustrada

Em julho, a renovação até 2028 com multa de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na época) virou até piada nas redes sociais. Pouco antes disso, o Flamengo tinha recusado uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 71,2 milhões naquele momento) pelo jogador. A torcida se perguntava: por que o jogo duro para um atleta que entregava tão pouco?

Foi em agosto que as conversas avançaram de maneira significativa. A proposta da Atalanta que poderia render 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) ao clube foi considerada irrecusável, um valor muito acima do que o Fla sequer poderia projetar. O clube aceitou e o jogador também. Era desejo dele deixar o rubro-negro para respirar novos ares. Wesley fez até uma despedida em uma boate do Rio de Janeiro. Mas a negociação desandou. Por mudanças constantes no contrato para a data de apresentação do garoto, os italianos desistiram e foram buscar outro nome no mercado.

Mudanças pessoais

Desde o começo do segundo semestre, Wesley entendeu que precisava mudar. Ele contratou um serviço de scout particular para assistir aos lances, entender onde errou e saber como poderia melhorar. O foco foi tanto que ele já sai das partidas pedindo os vídeos para analisar o que acabou de acontecer. Antes de todos os jogos, se reúne com os profissionais para uma reunião de aprimoramento. Isso deu resultado.

Em campo, Tite seguiu preferindo Varela, mas a chegada de Filipe Luís foi um divisor de águas. Wesley já começava a agradar mais os torcedores depois de ter ido bem na Copa América, apesar de ainda um pouco instável. Mas o novo treinador fez o garoto virar titular absoluto. Em perfeita combinação com o estilo de jogo, o lateral assimilou rápido as ideias do ex-companheiro e voou.

Importância de Gerson

As broncas e conselhos do "pai" Gerson também ajudaram nesse crescimento. Logo que Wesley subiu para o profissional, o meio-campista praticamente o adotou. Dá broncas nos treinos, cobra e dá conselhos. A união e amizade dos dois fez o camisa 8 ser padrinho da filha do lateral, que nasce em janeiro.

Gerson ajuda também no foco fora do campo. Puxa a orelha, diz o que acha certo ou não fazer. Mais discreto na vida pessoal, tenta passar isso adiante.

Referência

Wesley foi titular em 12 dos 14 jogos de Filipe Luís pelo Flamengo. Foi tão bem em dois meses que acabou eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro 2024. Agora, está bastante visado no mercado. Mas o Fla fará jogo duro: por menos de 25 milhões de euros (R$ 158,85 milhões) não haverá nem conversa.