Vini Jr. pede "perdão" ao elenco do Real Madrid após expulsão em jogo do Espanhol

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, Vinicius Júnior pediu perdão ao elenco do Real Madrid. Isso porque o brasileiro eleito melhor do mundo foi expulso na vitória por 2 a 1 da equipe sobre o Valencia, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Perdão e obrigado, equipe!", escreveu o atacante, que recebeu cartão vermelho aos 34 minutos do primeiro tempo, após atingir o rosto do goleiro Dimitrievski com as mãos.

Entretanto, mesmo com um a menos, o time de Madrid seguiu pressionando e conseguiu o empate aos 40 minutos, com Modric. O camisa 10 recebeu passe de Bellingham e, dentro da grande área, finalizou na saída do goleiro.

Perdon y gracias equipo!!!!!! ???????????????????????????? ? Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

A virada veio nos acréscimos, aos 50 minutos. Após erro de Hugo Guillamon, Bellingham ficou em frente ao gol e não perdeu a chance. O inglês finalizou de perna direita e deu números finais ao duelo.

Com o triunfo, o Real Madrid chegou aos 43 pontos e assumiu a liderança do Espanhol. O Atlético de Madrid, com 41 unidades, caiu para a segunda posição.

O Real Madrid volta aos gramados na segunda-feira, às 15h (de Brasília), quando visita o Deportiva Minera, no Estádio Angel Celdran, pela segunda rodada da Copa do Rei.