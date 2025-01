Vini Jr. pede desculpas ao Real por expulsão e agradece companheiros

Vini Jr. pediu desculpas ao Real Madrid pela expulsão na vitória da equipe sobre o Valencia nesta sexta-feira (2), pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

O pedido de desculpas foi feito no X. O brasileiro se manifestou pouco tempo após a vitória do Real Madrid e agradeceu os companheiros pela vitória.

Perdão e obrigado, equipe. Vini Jr.

Vini Jr. foi expulso no segundo tempo, quando o Real perdia por 1 a 0. Ele se irritou com um 'tapinha' do goleiro Dimitrievski, do Valencia, e agrediu o rival com um empurrão no rosto. O árbitro não viu o lance em campo, mas foi chamado pelo VAR e deu o cartão vermelho.

O camisa 7 se irritou com o árbitro, partiu para cima e foi alvo de racismo. O brasileiro reagiu à expulsão partindo para cima do juiz Soto Grado. Enquanto era retirado de campo, ele ouviu gritos de "macaco" [mono, em espanhol].

O Real Madrid buscou a virada logo após a expulsão. Modric deixou tudo igual, e Bellingham virou a partida após vacilo da defesa do Valencia.

Perdon y gracias equipo!!!!!! ✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾 -- Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

Nova polêmica no Mestalla

Antes da expulsão, Vini Jr. foi provocado e devolveu. Ele foi vaiado todas as vezes em que tocou na bola, e a torcida comemorou cada desarme de algum defensor em lances envolvendo o camisa 7. O atleta respondeu fazendo um número 2 com os dedos da mão, em referência à luta do Valencia contra a queda para a segunda divisão.

O estádio Mestalla voltou a ser palco de mais um episódio com Vini Jr. nos holofotes. Em maio de 2023, ele foi alvo de racismo por parte dos torcedores do Valencia. O atleta foi chamado de "macaco" durante jogo pelo Campeonato Espanhol.

Vini Jr. também foi expulso naquela ocasião. Ele se envolveu em uma confusão com o goleiro Mamardashvili e recebeu o cartão vermelho.

O episódio de 2023 foi mais um de racismo contra o brasileiro na Espanha, mas foi o mais emblemático. Três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão e proibidos de entrar em estádios de futebol por dois anos.

O caso fez Vini Jr. virar uma espécie de "vilão" em Valência. O brasileiro é alvo de xingamento por parte dos torcedores nos jogos entre Real e Valencia. Até o jornal Superdeporte tem o atleta como um "inimigo" e voltou a criticá-lo após o acontecido de hoje.