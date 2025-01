Volta de Neymar é a grande expectativa da seleção em 2025, diz Trajano

O retorno de Neymar é a principal expectativa da seleção brasileira em 2025, afirmou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

A gente fica sempre na expectativa da volta do Neymar. Essa é a expectativa na seleção.

Se voltar o Neymar, não sei se ele vai jogar, nunca vi ele ficar tanto tempo fora, mas a tendência é que a seleção melhore, ficar pior ainda é um vexame inacreditável.

José Trajano

Neymar não joga pela seleção brasileira desde outubro de 2023, quando lesionou gravemente o joelho contra o Uruguai.

Desde então, mesmo recuperado clinicamente, o craque não tem tido sequência de jogo no Al-Hilal. Para Trajano, essa é a grande questão em torno de Neymar em 2025: em que nível ele está?

Neymar deve voltar, mas volta em que condições? Em forma, fora de forma, vai jogar em que posição?

José Trajano

Arnaldo: Se estivesse no Palmeiras, Endrick hoje seria titular da seleção

Endrick hoje seria o camisa 9 da seleção brasileira se tivesse continuado no Palmeiras, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Segundo Arnaldo, a falta de minutagem no Real Madrid se tornou um empecilho para Endrick se firmar na seleção.

Esse trio Rodrygo, Vinícius e Endrick praticamente não foi utilizado no Real Madrid e só será utilizado em caso de uma lesão do Bellingham ou do Mbappé.

Então, na prática, essa ida ao Real Madrid prejudicou o Endrick nesse momento em relação à possibilidade de se estabelecer na seleção.

A gente terminou o ano com o Igor Jesus, que foi o destaque do Botafogo no Brasileiro, como titular. O Endrick poderia ser titular da seleção se ele continuasse no Palmeiras.

Arnaldo Ribeiro

Assista ao comentário:

