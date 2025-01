São Paulo recusa saída de Arboleda, mantém Luciano e negocia Galoppo com o River Plate

O São Paulo começou 2025 com movimentações no mercado de transferências. O principal anúncio do clube foi feito antes da virada do ano, quando o presidente Julio Casares confirmou a chegada de Oscar. Entretanto, a equipe de Luis Zubeldía ainda precisa de peças para o time titular na defesa. O setor poderia ter sofrido uma baixa, mas isso foi evitado pela diretoria.

O zagueiro Arboleda despertou interesse do Grêmio. Com uma das piores defesas nas duas últimas edições de Brasileirão, o time gaúcho busca pelo menos dois zagueiros nesta janela. Além de querer elevar a qualidade do elenco, os gremistas também perderam Pedro Geromel, que se aposentou no final de 2024.

A saída do equatoriano de 33 anos, porém, foi descartada pelo São Paulo, que não quer perder uma peça do time titular. Arboleda esteve em campo em 51 jogos no ano de 2024 e foi consistente mesmo quando a equipe enfrentou momentos de queda no rendimento. O contrato do jogador vai até o fim de 2027. Em paralelo, o Grêmio tenta a contratação de Kuscevic, ex-Palmeiras e hoje no Coritiba.

No ataque, porém, o São Paulo abre a porta de saída. Giuliano Galoppo já chegou a Buenos Aires para realizar exames médicos e fechar com o River Plate. O negócio será de empréstimo até o fim de 2025, com os salários do jogador pagos pelo clube argentino. Matías Rojas, ex-Corinthians, também jogará pela equipe.

Além disso, há uma opção de compra de Galoppo por 3,2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 19 milhões). Contratação mais cara da história do São Paulo, por R$ 32 milhões, o argentino nunca rendeu o esperado no clube. No começo de 2023, o meia sofreu uma lesão grave no joelho, o que dificultou a sequência. Em 2024, ele entrou em campo apenas 28 vezes.

Em paralelo, o São Paulo espera contar com o lateral-esquerdo Enzo Díaz. O jogador de 29 anos tem currículo no futebol argentino e pode suprir a saída de Welington para o Southampton. Ainda não há definição sobre como será o negócio, que não tem relação com o empréstimo de Galoppo.

Após "não saber" se ficava, Luciano deve permanecer no MorumBis. E o torcedor são-paulino pode ficar tranquilo sobre o atacante. Peça importante no ano de 2024, o jogador deixou aberto o futuro, ao final da temporada, mesmo que com vínculo até o fim de 2026. Agora, ele definiu que fica.

Luciano chegou a ser procurado por Santos, Cruzeiro e clubes da Arábia Saudita. Tanto a diretoria, quanto a comissão técnica gostariam de manter o jogador, o que foi compatível com a vontade do atleta. Em 68 jogos do São Paulo, Luciano esteve presente em 60 na temporada passada.

O São Paulo ainda busca um lateral-direito. O clube conta com Igor Vinícius e o garoto Moreira, após a saída de Rafinha. Um nome especulado foi o do argentino Gonzalo Montiel, do Sevilla. A tendência, porém, é de que ele retorne ao River Plate, pelo qual jogou entre 2016 e 2021.